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Трубин приблизился к пятерке вратарей сборной, которые в среднем больше всех пропускали за матч

Национальная сборная Украины

У Анатолия немало работы в каждой встрече

Трубин приблизился к пятерке вратарей сборной, которые в среднем больше всех пропускали за матч

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Кипер Бенфики начал игру против Канады в стартовом составе. Экс-вратарь "Шахтера" покинул поле при счете 0:3 на 66-й минуте. Это была его 20-я встреча и всего он пропустил 25 мячей в футболке "сине-желтых". После результативного поражения в Торонто у Анатолия повысился средний показатель пропущенных.

Вратари, которые в среднем больше всех пропускали за матч (киперы провели минимум 3 игры):

  • Георгий Бущан – 1,67;
  • Вячеслав Кернозенко – 1,6;
  • Дмитрий Тяпушкин – 1,57;
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  • Игорь Кутепов – 1,5;
  • Андрей Дикань – 1,38;
  • Анатолий Трубин, Олег Суслов, Максим Левицкий – 1,25.

Добавим, что только Андрей Пятов и Александр Шовковский сыграли больше поединков в сборной на вратарской позиции.

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Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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