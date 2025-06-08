Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин приблизился к пятерке вратарей сборной, которые в среднем больше всех пропускали за матч
У Анатолия немало работы в каждой встрече
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Кипер Бенфики начал игру против Канады в стартовом составе. Экс-вратарь "Шахтера" покинул поле при счете 0:3 на 66-й минуте. Это была его 20-я встреча и всего он пропустил 25 мячей в футболке "сине-желтых". После результативного поражения в Торонто у Анатолия повысился средний показатель пропущенных.
Вратари, которые в среднем больше всех пропускали за матч (киперы провели минимум 3 игры):
- Георгий Бущан – 1,67;
- Вячеслав Кернозенко – 1,6;
- Дмитрий Тяпушкин – 1,57;
- Игорь Кутепов – 1,5;
- Андрей Дикань – 1,38;
- Анатолий Трубин, Олег Суслов, Максим Левицкий – 1,25.
Добавим, что только Андрей Пятов и Александр Шовковский сыграли больше поединков в сборной на вратарской позиции.
Популярное сейчас
- Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
- Португалия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Наций
- Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
- КМ. Канада - Украина 4:2. Видео голов и обзор матча
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты