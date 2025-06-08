Трубин приблизился к пятерке вратарей сборной, которые в среднем больше всех пропускали за матч

Кипер Бенфики начал игру против Канады в стартовом составе. Экс-вратарь "Шахтера" покинул поле при счете 0:3 на 66-й минуте. Это была его 20-я встреча и всего он пропустил 25 мячей в футболке "сине-желтых". После результативного поражения в Торонто у Анатолия повысился средний показатель пропущенных.

Вратари, которые в среднем больше всех пропускали за матч (киперы провели минимум 3 игры):

Георгий Бущан – 1,67;

– 1,67; Вячеслав Кернозенко – 1,6;

– 1,6; Дмитрий Тяпушкин – 1,57;

Игорь Кутепов – 1,5;

– 1,5; Андрей Дикань – 1,38;

– 1,38; Анатолий Трубин, Олег Суслов, Максим Левицкий – 1,25.

Добавим, что только Андрей Пятов и Александр Шовковский сыграли больше поединков в сборной на вратарской позиции.