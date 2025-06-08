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"Проиграли "хоккеистам". Бывший украинский футболист высказался о последнем провале сборной

Национальная сборная Украины

Недооценили соперника

"Проиграли "хоккеистам". Бывший украинский футболист высказался о последнем провале сборной

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус поделился мыслями о поражении сборной Украины от Канады (2:4) в рамках товарищеского турнира.

– Моя реакция на этот результат, пожалуй, точно такая же, как и у любого украинского болельщика. Весь мир хорошо знает, что Канада не относится к футбольной элите, эта страна у всех ассоциируется только с хоккеем. Поэтому проиграть канадским "хоккеистам", на мой взгляд, если не позорно, то точно недопустимо.

– О чем может свидетельствовать тот факт, что по ходу матча счет был 4:0 в пользу канадцев?

– Понимаете, случайно можно пропустить один мяч, ну пусть – два. Но четыре – это уже свидетельствует об определенной закономерности. Как по мне, это явный перебор. С профессиональной точки зрения могу сказать, что нашим игрокам канадцы дали очень хороший пинок под зад. Ведь с таким отношением к футболу мириться недопустимо. Я даже не знаю, что могло помешать нашим игрокам показать в Торонто приличную игру. Получилось же наоборот.

– В чем, на ваш взгляд, может крыться причина неудачи?

– Сейчас можно выдвигать любые версии относительно поражения, однако мне до сих пор непонятно, как нужно было так небрежно настроиться, чтобы получить в свои ворота от "хоккеистов" аж четыре мяча. Может, это перелет в Канаду помешал?! И это еще хорошо, что речь идет о товарищеском матче. А если бы он был официальным – что бы мы потом говорили? В данном же случае можно все списать на ненадлежащую настройку футболистов, на их усталость после тяжелого сезона и недооценку соперника. Убежден, что проигрыш Канаде связан с тем, что футболисты сборной Украины недооценили соперника и явно переоценили себя.

– В действиях "сине-желтых" несколько прослеживалось пижонское отношение и пренебрежительное отношение к сопернику. Согласны с этим мнением?

– Можно сказать и так. Ведь пропускать четыре мяча, скажем, от "ПСЖ" – это позорно. А здесь сборная Канады... Мне кажется, что все лучшее, что есть в этой стране, играет в хоккей. А все остальное пропорционально ложится на остальные виды спорта.

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Украина Виктор Хлус
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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