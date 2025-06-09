Национальная сборная Украины
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Дэвид дважды забил Украине всего за 20 минут. Но это не самый быстрый дубль в ворота сине-желтых
12 футболистов сделали это за более короткий промежуток времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид успел дважды поразить ворота Анатолия Трубина до середины первого тайма в товарищеской встрече. Впрочем, игроки других соперников "сине-желтых" дважды отмечались в более короткие сроки.
Футболисты, которые быстрее всего оформляли дубль в ворота Украины
- 2011 Марвен Мартен, Франция – 5 минут;
- 2005 Эрион Богдани, Албания – 8;
- 2011 Михал Кадлец, Чехия – 8;
- 2017 Андрей Крамарич, Хорватия – 8;
- 2006 Лука Тони, Италия – 10;
- 2020 Оливье Жиру, Франция – 10;
- 2011 Дан Алекса, Румыния – 11;
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- 2025 Ромелу Лукаку, Бельгия – 11;
- 2003 Рауль Гонсалес, Испания – 12;
- 1992 Йожеф Киприх, Венгрия – 16;
- 2023 Давиде Фраттези, Италия – 17;
- 2017 Гильви Сигюрдссон, Исландия – 19;
- 2025 Джонатан Дэвид, Канада – 20.
В общей сложности 31 футболист соперников дважды отмечался в воротах Украины в одном матче.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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