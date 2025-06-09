Дэвид дважды забил Украине всего за 20 минут. Но это не самый быстрый дубль в ворота сине-желтых

Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид успел дважды поразить ворота Анатолия Трубина до середины первого тайма в товарищеской встрече. Впрочем, игроки других соперников "сине-желтых" дважды отмечались в более короткие сроки.

Футболисты, которые быстрее всего оформляли дубль в ворота Украины

2011 Марвен Мартен, Франция – 5 минут;

2005 Эрион Богдани, Албания – 8;

2011 Михал Кадлец, Чехия – 8;

2017 Андрей Крамарич, Хорватия – 8;

2006 Лука Тони, Италия – 10;

2020 Оливье Жиру, Франция – 10;

2011 Дан Алекса, Румыния – 11;

2025 Ромелу Лукаку, Бельгия – 11;

2003 Рауль Гонсалес, Испания – 12;

1992 Йожеф Киприх, Венгрия – 16;

2023 Давиде Фраттези, Италия – 17;

2017 Гильви Сигюрдссон, Исландия – 19;

2025 Джонатан Дэвид, Канада – 20.

В общей сложности 31 футболист соперников дважды отмечался в воротах Украины в одном матче.