Зинченко во второй раз в карьере забил один из самых поздних голов сборной во 2-м тайме

Александр Зинченко в компенсированное время спарринга с Канадой сократил счет до 2:4. Защитник "Арсенала" забил на 90+2 минуте. Всего 11 мячей "сине-желтые" забили ещё позже во втором тайме.

Самые поздние голы сборной во втором тайме

2015 Андрей Ярмоленко, 90+7' – Словении;

2009 Евгений Селезнев, 90+5' – Андорре;

2022 Артём Довбик, 90+5' – Шотландии;

2023 Александр Караваев, 90+5' – Северной Македонии;

2008 Андрей Шевченко, 90+4' – Беларуси;

2013 Ярослав Ракицкий, 90+4' – Сан-Марино;

2014 Сергей Сидорчук, 90+3' – Беларуси;

2013 Роман Безус, 90+3' – Черногории;

2018 Александр Зинченко, 90+3' – Чехии;

2019 Артём Беседин, 90+3' – Сербии;

2021 Даниил Сикан, 90+3' – Казахстану;

1992 Иван Гецко, 90+2' – Венгрии;

2003 Александр Горшков, 90+2' – Испании;

2003 Сергей Федоров, 90+2' – Армении;

2010 Евгений Селезнев, 90+2' – Польше;

2019 Роман Безус, 90+2' – Эстонии;

2025 Александр Зинченко, 90+2' – Канаде.

Напомним, что этот гол стал для футболиста 11-м в национальной команде.