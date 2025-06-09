Национальная сборная Украины
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Зинченко во второй раз в карьере забил один из самых поздних голов сборной во 2-м тайме
Глобально этот мяч ничего не изменил
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко в компенсированное время спарринга с Канадой сократил счет до 2:4. Защитник "Арсенала" забил на 90+2 минуте. Всего 11 мячей "сине-желтые" забили ещё позже во втором тайме.
Самые поздние голы сборной во втором тайме
- 2015 Андрей Ярмоленко, 90+7' – Словении;
- 2009 Евгений Селезнев, 90+5' – Андорре;
- 2022 Артём Довбик, 90+5' – Шотландии;
- 2023 Александр Караваев, 90+5' – Северной Македонии;
- 2008 Андрей Шевченко, 90+4' – Беларуси;
- 2013 Ярослав Ракицкий, 90+4' – Сан-Марино;
- 2014 Сергей Сидорчук, 90+3' – Беларуси;
- 2013 Роман Безус, 90+3' – Черногории;
- 2018 Александр Зинченко, 90+3' – Чехии;
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- 2019 Артём Беседин, 90+3' – Сербии;
- 2021 Даниил Сикан, 90+3' – Казахстану;
- 1992 Иван Гецко, 90+2' – Венгрии;
- 2003 Александр Горшков, 90+2' – Испании;
- 2003 Сергей Федоров, 90+2' – Армении;
- 2010 Евгений Селезнев, 90+2' – Польше;
- 2019 Роман Безус, 90+2' – Эстонии;
- 2025 Александр Зинченко, 90+2' – Канаде.
Напомним, что этот гол стал для футболиста 11-м в национальной команде.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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