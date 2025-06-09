  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко во второй раз в карьере забил один из самых поздних голов сборной во 2-м тайме

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко во второй раз в карьере забил один из самых поздних голов сборной во 2-м тайме

Национальная сборная Украины

Глобально этот мяч ничего не изменил

Зинченко во второй раз в карьере забил один из самых поздних голов сборной во 2-м тайме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко в компенсированное время спарринга с Канадой сократил счет до 2:4. Защитник "Арсенала" забил на 90+2 минуте. Всего 11 мячей "сине-желтые" забили ещё позже во втором тайме.

Самые поздние голы сборной во втором тайме

  • 2015 Андрей Ярмоленко, 90+7' – Словении;
  • 2009 Евгений Селезнев, 90+5' – Андорре;
  • 2022 Артём Довбик, 90+5' – Шотландии;
  • 2023 Александр Караваев, 90+5' – Северной Македонии;
  • 2008 Андрей Шевченко, 90+4' – Беларуси;
  • 2013 Ярослав Ракицкий, 90+4' – Сан-Марино;
  • 2014 Сергей Сидорчук, 90+3' – Беларуси;
  • 2013 Роман Безус, 90+3' – Черногории;
  • 2018 Александр Зинченко, 90+3' – Чехии;
Читайте такжеЗинченко: Хотел бы поблагодарить Канаду за помощь, которую мы получили и получаем в эти трудные дни
  • 2019 Артём Беседин, 90+3' – Сербии;
  • 2021 Даниил Сикан, 90+3' – Казахстану;
  • 1992 Иван Гецко, 90+2' – Венгрии;
  • 2003 Александр Горшков, 90+2' – Испании;
  • 2003 Сергей Федоров, 90+2' – Армении;
  • 2010 Евгений Селезнев, 90+2' – Польше;
  • 2019 Роман Безус, 90+2' – Эстонии;
  • 2025 Александр Зинченко, 90+2' – Канаде.

Напомним, что этот гол стал для футболиста 11-м в национальной команде.

По теме
yellow-arrow
Дэвид дважды забил Украине всего за 20 минут. Но это не самый быстрый дубль в ворота сине-желтых
yellow-arrow
Новая Зеландия – Украина, молодежка на ЕВРО, отбор на ЧМ и старт КЧМ. Расписание футбола на 9 – 15 июня
yellow-arrow
"Проиграли "хоккеистам". Бывший украинский футболист высказался о последнем провале сборной
Национальная сборная Украины Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости