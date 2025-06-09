Украина забила Канаде 2 гола всего за 3 минуты. В каких матчах удавалось отличиться дважды еще быстрее?

Украина смогла избежать сухого поражения в Торонто и в конце второго тайма забила дважды в течение трех минут. Лишь в семи играх "сине-желтые" отмечались двумя точными ударами за более короткий отрезок.

Матчи, в которых Украина забивала два гола за 3 и менее минуты

2006 Андрей Шевченко, 83', Максим Калиниченко, 84' – Люксембургу;

2019 Виктор Цыганков, 26', 27' – Сербии;

2019 Александр Зинченко, 78', Роман Яремчук, 79' – Нигерии;

2009 Ярослав Ракицкий, 80', Евгений Селезнев, 81' – Андорре;

1993 Виктор Леоненко, 41', 43' – США;

2006 Алексей Белик, 87', Андрей Воробей, 89' – Ливии;

2007 Олег Гусев, 43', 45' – Фарерским островам;

2009 Евгений Селезнев, 81', Андрей Ярмоленко, 83' – Андорре;

1994 Виктор Леоненко, 62', Сергей Беженар, 65' (п) – Беларуси;

1996 Виктор Скрипник, 63', Виктор Леоненко, 66' – Литве;

2007 Максим Калиниченко, 40', Олег Гусев, 43' – Фарерским островам;

2008 Андрей Шевченко, 54', Сергей Назаренко, 57' – Сербии;

2014 Андрей Ярмоленко, 53', 56' – Люксембургу;

2016 Андрей Ярмоленко, 24' (п), Артем Кравец, 27' – Турции;

2022 Даниил Игнатенко, 81', Артем Довбык, 84' – Армении;

2024 Роман Яремчук, 85', Артем Довбык, 88' – Боснии и Герцеговине;

2025 Илья Забарный, 89', Александр Зинченко, 90+2' (п) – Канаде.

После 1-го тура товарищеского соревнования Украина занимает последнее место.