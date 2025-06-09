Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина забила Канаде 2 гола всего за 3 минуты. В каких матчах удавалось отличиться дважды еще быстрее?
Сине-желтые поздно включились
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина смогла избежать сухого поражения в Торонто и в конце второго тайма забила дважды в течение трех минут. Лишь в семи играх "сине-желтые" отмечались двумя точными ударами за более короткий отрезок.
Матчи, в которых Украина забивала два гола за 3 и менее минуты
- 2006 Андрей Шевченко, 83', Максим Калиниченко, 84' – Люксембургу;
- 2019 Виктор Цыганков, 26', 27' – Сербии;
- 2019 Александр Зинченко, 78', Роман Яремчук, 79' – Нигерии;
- 2009 Ярослав Ракицкий, 80', Евгений Селезнев, 81' – Андорре;
- 1993 Виктор Леоненко, 41', 43' – США;
- 2006 Алексей Белик, 87', Андрей Воробей, 89' – Ливии;
- 2007 Олег Гусев, 43', 45' – Фарерским островам;
- 2009 Евгений Селезнев, 81', Андрей Ярмоленко, 83' – Андорре;
- 1994 Виктор Леоненко, 62', Сергей Беженар, 65' (п) – Беларуси;
- 1996 Виктор Скрипник, 63', Виктор Леоненко, 66' – Литве;
- 2007 Максим Калиниченко, 40', Олег Гусев, 43' – Фарерским островам;
- 2008 Андрей Шевченко, 54', Сергей Назаренко, 57' – Сербии;
- 2014 Андрей Ярмоленко, 53', 56' – Люксембургу;
- 2016 Андрей Ярмоленко, 24' (п), Артем Кравец, 27' – Турции;
- 2022 Даниил Игнатенко, 81', Артем Довбык, 84' – Армении;
- 2024 Роман Яремчук, 85', Артем Довбык, 88' – Боснии и Герцеговине;
- 2025 Илья Забарный, 89', Александр Зинченко, 90+2' (п) – Канаде.
После 1-го тура товарищеского соревнования Украина занимает последнее место.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Максимов четко ответил, останется ли он в Ворскле
- Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000