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Украина забила Канаде 2 гола всего за 3 минуты. В каких матчах удавалось отличиться дважды еще быстрее?

Национальная сборная Украины

Сине-желтые поздно включились

Украина забила Канаде 2 гола всего за 3 минуты. В каких матчах удавалось отличиться дважды еще быстрее?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина смогла избежать сухого поражения в Торонто и в конце второго тайма забила дважды в течение трех минут. Лишь в семи играх "сине-желтые" отмечались двумя точными ударами за более короткий отрезок.

Матчи, в которых Украина забивала два гола за 3 и менее минуты

  • 2006 Андрей Шевченко, 83', Максим Калиниченко, 84' – Люксембургу;
  • 2019 Виктор Цыганков, 26', 27' – Сербии;
  • 2019 Александр Зинченко, 78', Роман Яремчук, 79' – Нигерии;
  • 2009 Ярослав Ракицкий, 80', Евгений Селезнев, 81' – Андорре;
  • 1993 Виктор Леоненко, 41', 43' – США;
  • 2006 Алексей Белик, 87', Андрей Воробей, 89' – Ливии;
  • 2007 Олег Гусев, 43', 45' – Фарерским островам;
  • 2009 Евгений Селезнев, 81', Андрей Ярмоленко, 83' – Андорре;
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  • 1994 Виктор Леоненко, 62', Сергей Беженар, 65' (п) – Беларуси;
  • 1996 Виктор Скрипник, 63', Виктор Леоненко, 66' – Литве;
  • 2007 Максим Калиниченко, 40', Олег Гусев, 43' – Фарерским островам;
  • 2008 Андрей Шевченко, 54', Сергей Назаренко, 57' – Сербии;
  • 2014 Андрей Ярмоленко, 53', 56' – Люксембургу;
  • 2016 Андрей Ярмоленко, 24' (п), Артем Кравец, 27' – Турции;
  • 2022 Даниил Игнатенко, 81', Артем Довбык, 84' – Армении;
  • 2024 Роман Яремчук, 85', Артем Довбык, 88' – Боснии и Герцеговине;
  • 2025 Илья Забарный, 89', Александр Зинченко, 90+2' (п) – Канаде.

После 1-го тура товарищеского соревнования Украина занимает последнее место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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