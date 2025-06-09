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Национальная сборная Украины

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Украина провела всего 9-й поединок на поле стран, чьи сборные не входят в состав УЕФА. Победили только в двух матчах

Национальная сборная Украины

Статистика не в пользу сине-желтых

Украина провела всего 9-й поединок на поле стран, чьи сборные не входят в состав УЕФА. Победили только в двух матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые за 21 год сборная Украины играла за пределами "зоны УЕФА". В предыдущих матчах национальная команда не могла похвастаться положительными результатами в далеких выездах:

  • 1992 Пискатевей. США 0:0 Украина;
  • 1993 Хай-Пойнт. США 1:2 Украина;
  • 1993 Сан-Диего. Мексика 2:1 Украина;
  • 1993 Бетлехем. США 0:1 Украина;
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  • 1994 Каннын. Южная Корея 1:0 Украина;
  • 1994 Сеул. Южная Корея 2:0 Украина;
  • 2002 Осака. Япония 1:0 Украина;
  • 2004 Триполи. Ливия 1:1 Украина;
  • 2025 Торонто. Канада 4:2 Украина.

Соответственно встреча против Новой Зеландии в данном контексте станет юбилейной.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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