Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина провела всего 9-й поединок на поле стран, чьи сборные не входят в состав УЕФА. Победили только в двух матчах
Статистика не в пользу сине-желтых
Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые за 21 год сборная Украины играла за пределами "зоны УЕФА". В предыдущих матчах национальная команда не могла похвастаться положительными результатами в далеких выездах:
- 1992 Пискатевей. США 0:0 Украина;
- 1993 Хай-Пойнт. США 1:2 Украина;
- 1993 Сан-Диего. Мексика 2:1 Украина;
- 1993 Бетлехем. США 0:1 Украина;
- 1994 Каннын. Южная Корея 1:0 Украина;
- 1994 Сеул. Южная Корея 2:0 Украина;
- 2002 Осака. Япония 1:0 Украина;
- 2004 Триполи. Ливия 1:1 Украина;
- 2025 Торонто. Канада 4:2 Украина.
Соответственно встреча против Новой Зеландии в данном контексте станет юбилейной.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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