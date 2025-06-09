Комментатор Megogo: Важно напомнить ребятам в синих футболках, что они очень в привилегированном положении

Комментатор Вадим Скичко высказался по поводу поражения сборной Украины от Канады.

"Сборная выступила, мягко скажем, ниже ожидаемого, правда? Сколько мы говорили о том, какие яркие и правильные перформансы за пределами футбольного поля. И те, что делали УАФ, и в целом организаторы этого действа в Канаде. И, к сожалению, то, что происходило на зеленом прямоугольнике, оно не отвечало ожиданиям и стараниям.

Кроме того, сборная Украины даже после вот этой Франции, которую мы вспоминали, потом чуть позже была Испания, когда Цыганков забил, обыграли, когда проигрывали полякам, потом была Молдова 4:0 с очень уверенной игрой… То есть сейчас я подвожу к тому, что если какой-то провальный поединок, значит, следующий должен показать как следует”.