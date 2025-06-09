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Комментатор Megogo: Важно напомнить ребятам в синих футболках, что они очень в привилегированном положении

Национальная сборная Украины
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После игры в Торонто футболистам адресовали немало критики

Комментатор Megogo: Важно напомнить ребятам в синих футболках, что они очень в привилегированном положении

Фото: instagram.com/vadym_skichko

Новина українською

Комментатор Вадим Скичко высказался по поводу поражения сборной Украины от Канады.

"Сборная выступила, мягко скажем, ниже ожидаемого, правда? Сколько мы говорили о том, какие яркие и правильные перформансы за пределами футбольного поля. И те, что делали УАФ, и в целом организаторы этого действа в Канаде. И, к сожалению, то, что происходило на зеленом прямоугольнике, оно не отвечало ожиданиям и стараниям.

Кроме того, сборная Украины даже после вот этой Франции, которую мы вспоминали, потом чуть позже была Испания, когда Цыганков забил, обыграли, когда проигрывали полякам, потом была Молдова 4:0 с очень уверенной игрой… То есть сейчас я подвожу к тому, что если какой-то провальный поединок, значит, следующий должен показать как следует”.

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@football_enot #збірнаукраїни #українськийфутбол #лайк #репост ♬ оригінальний звук - Футбольний єнот

"Наверное, стоило в перерыве (Ребров же говорил, что все сыграют) взять просто 11 новых футболистов на поле выпустить. Возможно, это дало бы даже лучший эффект, потому что не произвести ни одной замены, ну, большой, большой просто такой эффект разочарования сейчас от игры. Конечно, Канада полностью заслужила, не приуменьшаем их заслуг, но сборная Украины выступила значительно ниже своих возможностей”, – сказал Скичко.

Встреча против Новой Зеландии состоится в ночь на среду.

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Национальная сборная Украины Вадим Скичко
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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