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Национальная сборная Украины

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Новая Зеландия - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

Национальная сборная Украины

Поединок стартует в 00:00 по киевскому времени.

Новая Зеландия - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

Фото - УАФ

Новина українською

Второй поединок национальной сборной Украины в рамках товарищеского Canadian Shield. Предыдущую встречу против хозяев турнира канадцев мы проиграли со счетом 2:4. И то, дважды забить "сине-желтые" сумели только в самой концовке основного времени.

На этот раз подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Новой Зеландии. Островитяне и украинцы еще ни разу в своей истории не пересекались на уровне взрослых сборных. Эта встреча, по аналогии матча против Канады под руководством Джесси Марша, пройдет в Торонто - на стадионе "БМО Филд".

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Стартовый свисток матча между сборными Новой Зеландии и Украины прозвучит в 00:00 по киевскому времени, в среду 11 июня. Встреча пройдет в канадском Торонто, на арене "БМО Филд".

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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