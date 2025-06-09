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Новая Зеландия - Украина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом второго матча Canadian Shield?

Национальная сборная Украины

Новая Зеландия - Украина - 11.06.2025 - прогноз букмекеров

Новая Зеландия - Украина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом второго матча Canadian Shield?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва, мягко говоря, неудачно провела первый поединок в рамках этого товарищеского турнира. В предыдущем матче мы пропустили от канадцев Джесси Марша сразу 4 мяча, а сократить разрыв в счете сумели только в самой концовке.

На этот раз имеем дело с менее статусным соперником. Речь идет о национальной команде Новой Зеландии во главе с английским наставником Дарреном Бейзли. При этом, островитяне благодаря своей квалификации уже сумели получить путевку на предстоящий "мундиаль". Нам же нужно будет побороться за право сыграть на ЧМ-2026.

До этого "сине-желтые" ни разу на взрослом уровне не встречались с "белыми". Это будет очный поединок этих сборных в истории. Этот матч, по аналогии с предыдущим против канадцев, пройдет в Торонто - на арене "БМО Филд".

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4.75
4.00
1.83
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Таким образом, букмекерская контора "FAVBET" считает именно нашу национальную сборную явным фаворитом этого противостояния. В частности, коэффициент на триумф островитян составляет 4.75. В свою очередь, потенциальная победа украинцев оценивается в 1.83.

Эксперты FAVBET дают такой прогноз на футбол Новая Зеландия - Украина в рамках Canadian Shield: победа Новой Зеландии - 4.75; ничья - 4.00; победа Украины - 1.83. Смотрите линию FAVBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Ставь на своих!

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