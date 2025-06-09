Новая Зеландия - Украина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом второго матча Canadian Shield?

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва, мягко говоря, неудачно провела первый поединок в рамках этого товарищеского турнира. В предыдущем матче мы пропустили от канадцев Джесси Марша сразу 4 мяча, а сократить разрыв в счете сумели только в самой концовке.

На этот раз имеем дело с менее статусным соперником. Речь идет о национальной команде Новой Зеландии во главе с английским наставником Дарреном Бейзли. При этом, островитяне благодаря своей квалификации уже сумели получить путевку на предстоящий "мундиаль". Нам же нужно будет побороться за право сыграть на ЧМ-2026.

До этого "сине-желтые" ни разу на взрослом уровне не встречались с "белыми". Это будет очный поединок этих сборных в истории. Этот матч, по аналогии с предыдущим против канадцев, пройдет в Торонто - на арене "БМО Филд".

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, букмекерская контора "FAVBET" считает именно нашу национальную сборную явным фаворитом этого противостояния. В частности, коэффициент на триумф островитян составляет 4.75. В свою очередь, потенциальная победа украинцев оценивается в 1.83.