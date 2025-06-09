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Цыганык: Это самое тупое решение УАФ, которая подставила игроков сборной

Национальная сборная Украины
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После матча с Канадой на сборную вылился ушат критики

Цыганык: Это самое тупое решение УАФ, которая подставила игроков сборной

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык резко высказался относительно решения УАФ свозить национальную сборную Украины на турнир в Канаду, где в первой встрече турнира команда Сергея Реброва проиграла хозяевам 2:4.

"Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать.

Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона", – сказал Цыганык.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 июня сборная Украины на турнире сыграет с Новой Зеландией.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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