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Цыганык: Это самое тупое решение УАФ, которая подставила игроков сборной
После матча с Канадой на сборную вылился ушат критики
Дан Балашов - УАФ
Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык резко высказался относительно решения УАФ свозить
"Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать.
Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона", – сказал Цыганык.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 июня сборная Украины на турнире сыграет с Новой Зеландией.
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