Цыганык: Это самое тупое решение УАФ, которая подставила игроков сборной

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык резко высказался относительно решения УАФ свозить национальную сборную Украины на турнир в Канаду, где в первой встрече турнира команда Сергея Реброва проиграла хозяевам 2:4.

"Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать.

Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона", – сказал Цыганык.