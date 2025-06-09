Ну хоть заработаем. Известно, сколько получит УАФ за турнир в Канаде

УАФ заработает 375 тысяч долларов за участие сборной Украины за участие в турнире Canadian Shield в Канаде. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Также отмечается, что эта фиксированная сумма, и она не зависит от результатов, показанных командой.

Также ранее была информация, что организаторы настаивали, чтобы сборная Украины привезла условно-основной состав игроков.

Напомним, что в первом матче сборная Украины проиграла Канаде 2:4, а в ночь с 10 на 11 июня сыграет с Новой Зеландией.