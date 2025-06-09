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Ну хоть заработаем. Известно, сколько получит УАФ за турнир в Канаде
Приличная сумма
Фото Андрея Ющака - УАФ
УАФ заработает 375 тысяч долларов за участие сборной Украины за участие в турнире Canadian Shield в Канаде. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Также отмечается, что эта фиксированная сумма, и она не зависит от результатов, показанных командой.
Также ранее была информация, что организаторы настаивали, чтобы сборная Украины привезла условно-основной состав игроков.
Напомним, что в первом матче сборная Украины проиграла Канаде 2:4, а в ночь с 10 на 11 июня сыграет с Новой Зеландией.
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