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Милевский: Ребров сказал, что играли неплохо. Ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо
Про этот матч сборной будут еще долго говорить
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Бывший нападающий "Динамо" и
– Артем, что скажешь об игре?
– Мы вчера с "Игнисом" обыграли "Рух Медиа Тим" – 4:0, поэтому у меня было хорошее настроение. На игру сборной мы смотрели с ухмылкой. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем было лететь в Канаду, если проигрывать там до 31-й минуты 0:3.
Состав у нас был хороший, все футболисты играют в своих клубах, но то, что произошло вчера...
Не понимаю такого отношения игроков к сборной.
Ясно, что футболисты устали после сезона, у кого что-то болит, у кого путевка на Мальдивы горит, но будьте добры отыграть на морально-волевых за сборную. Судя по вчерашнему матчу, нашим игрокам точно не в сборную. Видно, что люди мысленно находятся где-то в другом месте. Может быть, они не настроились на игру.
– Ты играл против Канады в 2010 году. Вы проигрывали 0:2, но во втором тайме отыгрались и ты забил первый гол нашей команды.
– Я хорошо помню тот матч. Мы играли на стадионе имени Лобановского. На второй тайм мы вышли на замену с Алиевым, команда собралась и сравняла счет. Вчера, к сожалению, собраться не получилось.
– Как думаешь, какая сборная Канады сильнее – та, против которой ты играл, или сегодняшняя?
– Они очень похожи, обе команды достаточно интересны. Я сразу сказал, что против Канады просто не будет. В прошлом году я смотрел Кубок Америки и даже Аргентине было непросто против канадцев. Джонатан Дэвид у них очень выделяется – вот и проявил себя против Украины.
– Где и с кем ты смотрел вчерашний матч?
– Мы с Алиевым смотрели матч по телевизору в центре Львова.
Болельщики подходили ко мне и спрашивали: "Артем, а почему наша команда так слабо играет?". Я даже не нашел, что ответить.
Хотя Ребров после матча сказал, что играли неплохо. Он тренер, ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо.
– Что Алиев говорил о матче сборной?
– Он вообще никак не реагировал. Посмотрели матч, и забыли о нем. Пусть в сборной переживают и думают, что делать дальше.
– Что бы ты сказал ребятам сборной Украины?
– Я никому ничего говорить не хочу. Сейчас я смотрю футбол просто как болельщик. Это их дело, и они должны разобраться, прежде всего, в себе. Как только смотришь игру сборной, так сразу расстройство. Желудка (смеется, – прим.).
– Ребров вызвал в Канаду только одного нападающего – Романа Яремчука. Не мало ли, может, нужно было кого-нибудь из УПЛ еще взять?
– Я не эксперт и не аналитик, не Цыганик и не Вацко – чтобы об этом размышлять. В нашей команде есть множество людей, занимающихся формированием заявки, это уж точно не мое дело.
– Хоть кто-то тебе понравился во вчерашнем матче? Болельщики назвали лучшим центрального защитника Борнмута Илью Забарного.
– Ильюха отыграл нормально, гол забил. Но выделять никого не буду. При таком счете "Льва матча" нет. 2:4 от Канады! Ребята, ну вы серьезно?
– Что думаешь о самых дорогих игроках УПЛ – Судакове и Шапаренко?
– Как я говорил, наши игроки мыслями все в отпуске. Кто в Одессе, кто на озере, кто в апартаментах по Киеву. Вчера это было видно. А канадцы здорово отыграли, разыгрывали комбинации и забили красивые голы. Мне очень понравилась игра в исполнении Канады.
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