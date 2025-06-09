Милевский: Ребров сказал, что играли неплохо. Ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о фиаско нашей национальной команды в товарищеском матче с Канадой (2:4).

– Артем, что скажешь об игре?

– Мы вчера с "Игнисом" обыграли "Рух Медиа Тим" – 4:0, поэтому у меня было хорошее настроение. На игру сборной мы смотрели с ухмылкой. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем было лететь в Канаду, если проигрывать там до 31-й минуты 0:3.

Состав у нас был хороший, все футболисты играют в своих клубах, но то, что произошло вчера...

Не понимаю такого отношения игроков к сборной.

Ясно, что футболисты устали после сезона, у кого что-то болит, у кого путевка на Мальдивы горит, но будьте добры отыграть на морально-волевых за сборную. Судя по вчерашнему матчу, нашим игрокам точно не в сборную. Видно, что люди мысленно находятся где-то в другом месте. Может быть, они не настроились на игру.

– Ты играл против Канады в 2010 году. Вы проигрывали 0:2, но во втором тайме отыгрались и ты забил первый гол нашей команды.

– Я хорошо помню тот матч. Мы играли на стадионе имени Лобановского. На второй тайм мы вышли на замену с Алиевым, команда собралась и сравняла счет. Вчера, к сожалению, собраться не получилось.

– Как думаешь, какая сборная Канады сильнее – та, против которой ты играл, или сегодняшняя?

– Они очень похожи, обе команды достаточно интересны. Я сразу сказал, что против Канады просто не будет. В прошлом году я смотрел Кубок Америки и даже Аргентине было непросто против канадцев. Джонатан Дэвид у них очень выделяется – вот и проявил себя против Украины.

– Где и с кем ты смотрел вчерашний матч?

– Мы с Алиевым смотрели матч по телевизору в центре Львова.

Болельщики подходили ко мне и спрашивали: "Артем, а почему наша команда так слабо играет?". Я даже не нашел, что ответить.

Хотя Ребров после матча сказал, что играли неплохо. Он тренер, ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо.

– Что Алиев говорил о матче сборной?

– Он вообще никак не реагировал. Посмотрели матч, и забыли о нем. Пусть в сборной переживают и думают, что делать дальше.

– Что бы ты сказал ребятам сборной Украины?

– Я никому ничего говорить не хочу. Сейчас я смотрю футбол просто как болельщик. Это их дело, и они должны разобраться, прежде всего, в себе. Как только смотришь игру сборной, так сразу расстройство. Желудка (смеется, – прим.).

– Ребров вызвал в Канаду только одного нападающего – Романа Яремчука. Не мало ли, может, нужно было кого-нибудь из УПЛ еще взять?

– Я не эксперт и не аналитик, не Цыганик и не Вацко – чтобы об этом размышлять. В нашей команде есть множество людей, занимающихся формированием заявки, это уж точно не мое дело.

– Хоть кто-то тебе понравился во вчерашнем матче? Болельщики назвали лучшим центрального защитника Борнмута Илью Забарного.

– Ильюха отыграл нормально, гол забил. Но выделять никого не буду. При таком счете "Льва матча" нет. 2:4 от Канады! Ребята, ну вы серьезно?

– Что думаешь о самых дорогих игроках УПЛ – Судакове и Шапаренко?

– Как я говорил, наши игроки мыслями все в отпуске. Кто в Одессе, кто на озере, кто в апартаментах по Киеву. Вчера это было видно. А канадцы здорово отыграли, разыгрывали комбинации и забили красивые голы. Мне очень понравилась игра в исполнении Канады.