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Ребров: У нас нет даже тренировочного процесса. В сборную важно не только приехать, а показать максимум
Об этом он заявил во время пресс-конференции накануне спарринга с Новой Зеландией
Дан Балашов - УАФ
Главный тренер сборной Украины рассказал о нюансах подготовки футболистов в национальной команде.
"Как сделать выводы? В национальной сборной у тебя нет времени, нет месяца на подготовку. Игроки приезжают, у нас даже нет тренировочного процесса. Я не могу сказать, что игроки совершали ошибки. Мы стараемся работать, хотя времени недостаточно. Очень важен настрой игроков. Когда мы играем за Украину, это совсем другое дело. На турнир приехали все, никто не отказался. Только у нескольких игроков травмы".
"Однако в сборную важно не только приехать, а показать свой максимум. Процитирую тренера сборной Германии: "Если мы не показываем свой максимум, то очень трудно конкурировать на этом уровне". Ведь все сборные собраны из лучших игроков страны. Против Новой Зеландии также будет очень тяжело, но мы должны думать, как сломать оборону соперника.
К сожалению, проиграли последние две игры, но вы не помните игру с Бельгией дома? Я полагаю, что там была команда. Но, к сожалению, недостаточно времени, чтобы в каждой игре… Было 2 дня на восстановление, тогда было очень трудно”, – заявил тренер.
Товарищеская встреча начнется в среду в полночь.
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