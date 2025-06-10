Игрок Шахтера получил повреждение в сборной, а один из динамовцев восстановился

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получил повреждение, а Николай Шапаренко возобновился и вернется к тренировкам. Участие футболиста "горняков" в ближайшем спарринге "сине-желтых" под вопросом, заявил главный тренер национальной команды Сергей Ребров.

Отметим, что в поединке против Канады Артем был одним из семи игроков, так и не вышедших на поле "BMO Филд" в Торонто. В активе 24-летнего полузащитника всего одно появление в составе сборной. В марте 2023 года он провел половину товарищеской встречи против дубля "Брентфорда" (2:0).

Николай Шапаренко в предыдущем матче вышел в старте, но из-за травмы был заменен на 58-й минуте.