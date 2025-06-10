Чеберко: Хотим взять положительное с игры против Канады и перенести на завтрашнюю и квалификацию ЧМ

Защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции сборной.

"Для каждого игрока играть за национальную сборную – это привилегия. Поэтому не думаю, что может быть, как говорится, "не настроились". Каждый игрок хочет играть за сборную и в такое сложное время для страны хочет показать, что наша страна сильная, может порадовать нашего болельщика. Я думаю, что завтра все увидят игроков и все выйдут с правильным настроем”.

"Тренерский штаб показал нам видео. Мы проанализировали нашу игру против Канады. Они указали на ошибки, указали на то, что мы делали хорошо. Хотим взять положительное с этой игры и перенести на завтрашнюю и после на квалификацию ЧМ.

Нам показали видео товарищеской встречи Новой Зеландии с Кот-д'Ивуаром. Мы знаем, как эта команда играет. Но я не хочу много говорить, потому что скажут, что мы много говорим и не показываем на поле. Потому завтра все игроки на 100% будут готовы. Будет реакция после Канады”, – заявил футболист.