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Судаков: Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах. Это одна из сильнейших сборных в регионе

Национальная сборная Украины
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И кленовые это показали на поле

Судаков: Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах. Это одна из сильнейших сборных в регионе

Фото: Instagram

Новина українською

Георгий Судаков оценил уровень "красных".

"Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах: "Порту", "Лилле", "Вильярреале", "Марселе". Очень хорошие футболисты из европейских чемпионатов. Я считаю, что это одна из сильнейших сборных в этом регионе.

Нам приятно, что нас поддерживают, мы благодарны всей канадской диаспоре. Мы приехали впервые в Канаду и хотим в первую очередь показать качественную игру, порадовать результатом болельщиков и сами вдохновиться от этого путешествия”.

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[О статусе матчей] "Нет разницы, когда ты одеваешь футболку национальной сборной. Для меня это детская мечта. Неважно, это товарищеская встреча или Евро – она ​​такая же ответственная.

В такое трудное время для нашей страны каждый матч для нас принципиален. Мы можем подарить эмоции. Хотели поддержать наших людей здесь и параллельно готовиться к отбору”, – заявил полузащитник.

Георгий провел против Канады весь поединок.

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Георгий Судаков сборная Канады по футболу
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Источник:
ВЗБІРНА, УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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