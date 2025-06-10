Судаков: Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах. Это одна из сильнейших сборных в регионе

Георгий Судаков оценил уровень "красных".

"Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах: "Порту", "Лилле", "Вильярреале", "Марселе". Очень хорошие футболисты из европейских чемпионатов. Я считаю, что это одна из сильнейших сборных в этом регионе.

Нам приятно, что нас поддерживают, мы благодарны всей канадской диаспоре. Мы приехали впервые в Канаду и хотим в первую очередь показать качественную игру, порадовать результатом болельщиков и сами вдохновиться от этого путешествия”.