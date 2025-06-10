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Судаков: Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах. Это одна из сильнейших сборных в регионе
И кленовые это показали на поле
Фото: Instagram
Георгий Судаков оценил уровень "красных".
"Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах: "Порту", "Лилле", "Вильярреале", "Марселе". Очень хорошие футболисты из европейских чемпионатов. Я считаю, что это одна из сильнейших сборных в этом регионе.
Нам приятно, что нас поддерживают, мы благодарны всей канадской диаспоре. Мы приехали впервые в Канаду и хотим в первую очередь показать качественную игру, порадовать результатом болельщиков и сами вдохновиться от этого путешествия”.
[О статусе матчей] "Нет разницы, когда ты одеваешь футболку национальной сборной. Для меня это детская мечта. Неважно, это товарищеская встреча или Евро – она такая же ответственная.
В такое трудное время для нашей страны каждый матч для нас принципиален. Мы можем подарить эмоции. Хотели поддержать наших людей здесь и параллельно готовиться к отбору”, – заявил полузащитник.
Георгий провел против Канады весь поединок.
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