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Ребров: Надо понимать, как мы постараемся обыграть Новую Зеландию. В первой игре они не использовали всех игроков основного состава
Соперник делал акцент на второй встрече?
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Наставник сборной Украины Сергей Ребров – о ближайшем спаринге "сине-желтых".
"Мы готовимся очень серьезно, нужно уважать соперника, но сосредоточиться на нашей игре и наших ошибках. Надо понимать, как мы будем пытаться обыграть эту команду. Надо думать о своей игре, как взломать оборону Новой Зеландии".
"Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь уже туда попала. В первой игре, по моему мнению, они не использовали всех своих игроков основного состава, поэтому завтра будет состав, приближенный к основному. Поэтому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре, на собственных ошибках, – собственных ошибках.
Контрольная встреча начнется в полночь.
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