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Ребров: Надо понимать, как мы постараемся обыграть Новую Зеландию. В первой игре они не использовали всех игроков основного состава

Национальная сборная Украины
Обновлено

Соперник делал акцент на второй встрече?

Ребров: Надо понимать, как мы постараемся обыграть Новую Зеландию. В первой игре они не использовали всех игроков основного состава

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Наставник сборной Украины Сергей Ребров – о ближайшем спаринге "сине-желтых".

"Мы готовимся очень серьезно, нужно уважать соперника, но сосредоточиться на нашей игре и наших ошибках. Надо понимать, как мы будем пытаться обыграть эту команду. Надо думать о своей игре, как взломать оборону Новой Зеландии".

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"Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь уже туда попала. В первой игре, по моему мнению, они не использовали всех своих игроков основного состава, поэтому завтра будет состав, приближенный к основному. Поэтому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре, на собственных ошибках, – собственных ошибках.

Контрольная встреча начнется в полночь.

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Сергей Ребров Новая Зеландия
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Источник:
Toronto FC
Опубликовал: Александр Симченко
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