Судаков: Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня

Георгий Судаков высказался по поводу номинации в сборной.

"Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня. Моя лучшая игра в сборной? Возможно против Исландии, когда я отдал 2 голевые. Хотя там была такая игра, что всей команде можно было отдать "Льва матча". Забили хорошие голы. Возможно матч против Северной Македонии, когда я забил свой дебютный мяч. Кто может стать следующим "львом"? Виктор Цыганков или Роман Яремчук".

"С новым тренером Ардой Тураном еще не общался. Знаю, что из отпуска команда выходит 19 июня, а находившимся в сборной дали время до 24 июня.

Финал Кубка Хорватии? Не смотрел, но мониторил счет, следил. Конечно, есть разочарование”, – отметил футболист.