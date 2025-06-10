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Судаков: Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня

Национальная сборная Украины

Все еще впереди

Судаков: Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Георгий Судаков высказался по поводу номинации в сборной.

"Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня. Моя лучшая игра в сборной? Возможно против Исландии, когда я отдал 2 голевые. Хотя там была такая игра, что всей команде можно было отдать "Льва матча". Забили хорошие голы. Возможно матч против Северной Македонии, когда я забил свой дебютный мяч. Кто может стать следующим "львом"? Виктор Цыганков или Роман Яремчук".

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"С новым тренером Ардой Тураном еще не общался. Знаю, что из отпуска команда выходит 19 июня, а находившимся в сборной дали время до 24 июня.

Финал Кубка Хорватии? Не смотрел, но мониторил счет, следил. Конечно, есть разочарование”, – отметил футболист.

Георгий провел 30 поединков в составе "желто-синих".

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Национальная сборная Украины Георгий Судаков
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
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