  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

Национальная сборная Украины

Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.2025 ⋊ Canadian Shield на UA-Футбол

Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сборная Украины проведет второй матч в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Новой Зеландии.

Это будет первая встреча "сине-желтых" с новозеландцами — ранее сборные между собой не пересекались.

Напомним, в первом матче украинская команда уступила Канаде со счетом 2:4.

Favbet
4.85
3.85
1.86
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

Игра пройдет в Торонто на стадионе "БМО Филд". Поединок начнется в полночь с 10 на 11 июня по киевскому времени

Посмотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Canadian Shield
11.06.2025
Торонто, "БМО Филд"
Новая Зеландия 00:00 Украина
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Новая Зеландия - Украина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Судаков: Кажется, что уже все выиграли "Льва матча", кроме меня
yellow-arrow
Ребров: Надо понимать, как мы постараемся обыграть Новую Зеландию. В первой игре они не использовали всех игроков основного состава
yellow-arrow
Судаков: Почти половина состава Канады играет в Европе в сильных командах. Это одна из сильнейших сборных в регионе
Украина Новая Зеландия Национальная сборная Украины смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости