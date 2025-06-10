Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield

Сборная Украины проведет второй матч в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Новой Зеландии.

Это будет первая встреча "сине-желтых" с новозеландцами — ранее сборные между собой не пересекались.

Напомним, в первом матче украинская команда уступила Канаде со счетом 2:4.

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Игра пройдет в Торонто на стадионе "БМО Филд". Поединок начнется в полночь с 10 на 11 июня по киевскому времени

Посмотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Canadian Shield

11.06.2025

Торонто, "БМО Филд"

Новая Зеландия 00:00 Украина

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1