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Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield
Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.2025 ⋊ Canadian Shield на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сборная Украины проведет второй матч в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Новой Зеландии.
Это будет первая встреча "сине-желтых" с новозеландцами — ранее сборные между собой не пересекались.
Напомним, в первом матче украинская команда уступила Канаде со счетом 2:4.
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Игра пройдет в Торонто на стадионе "БМО Филд". Поединок начнется в полночь с 10 на 11 июня по киевскому времени
Посмотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Canadian Shield
11.06.2025
Торонто, "БМО Филд"
Новая Зеландия 00:00 Украина
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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