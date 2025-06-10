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Стала известна заявка сборной Украины на матч против Новой Зеландии

Национальная сборная Украины

Участие одного игрока в матче находится под вопросом

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Новой Зеландии

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Сборная Украины проведет второй матч в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Новой Зеландии. Поединок начнется в полночь с 10 на 11 июня по киевскому времени.

Главный тренер сине-желтых определился с заявкой на предстоящую игру.

Заявка сборной Украины (по номерам)

1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык. 25. Егор Назарина.

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По словам Сергея Реброва, , под вопросом находится участие в сегодняшней игре с Новой Зеландией полузащитника Артема Бондаренко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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