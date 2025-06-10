Экс-форвард сборной Украины: Проиграли хоккеистам, дальше бейсболистам уступим

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал результат матча против Канады (2:4) в рамках турнира Canadian Shield.

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– После четырех пропущенных мячей голы Забарного и Зинченко стали каким-то позитивом в поединке?

– Я больше склоняюсь к мнению, что это не наша заслуга. Это заслуга канадцев, которые уже играли по счету и, скажем так, в середине второго тайма уже перестали играть. Не перестали играть, а немножко сбавили обороты. Поэтому мы этим воспользовались. Но это ни о чем не говорит. Если мы уже хоккеистам проигрываем… Скоро будем бейсболистам проигрывать, потом сумоистам. Вы сборная Украины, ребята, - сказал Воробей в интервью для Sport.ua.

Напомним, 11 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Новой Зеландии. Поединок начнется в полночь по киевскому времени.