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С какими командами играла сборная Украины? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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С какими командами играла сборная Украины? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 11-е июня сборная Украины на турнире Canadian Shield 2025 встретится с Новой Зеландией. Это будет первая игра между данными командами.

По этому поводу мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните соперников "сине-желтых", пройдя наш квиз. Будет данная сборная и вам нужно ответить, играли ли мы против нее или нет.

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квиз от UA-Футбол
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