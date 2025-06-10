Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С какими командами играла сборная Украины? Квиз от UA-Футбол
Делитесь результатами в комментариях
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11-е июня сборная Украины на турнире Canadian Shield 2025 встретится с Новой Зеландией. Это будет первая игра между данными командами.
По этому поводу мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните соперников "сине-желтых", пройдя наш квиз. Будет данная сборная и вам нужно ответить, играли ли мы против нее или нет.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- “Никогда не думал, что этот день настанет”. Экс-легионер Динамо завершил карьеру
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000