С какими командами играла сборная Украины? Квиз от UA-Футбол

В ночь на 11-е июня сборная Украины на турнире Canadian Shield 2025 встретится с Новой Зеландией. Это будет первая игра между данными командами.

По этому поводу мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните соперников "сине-желтых", пройдя наш квиз. Будет данная сборная и вам нужно ответить, играли ли мы против нее или нет.