Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-форвард сборной Украины: Надеемся, что из провального матча с канадцами были сделаны правильные выводы
Александр Паляница - о сегодняшнем матче против Новой Зеландии
Дан Балашов - УАФ
Бывший игрок
"Я не думаю, что в стартовом составе украинской сборной будут значительные изменения по сравнению с предыдущим поединком с хозяевами. Возможно появление в центре обороны гренадера Максима Таловерова. Поскольку новозеландцы часто используют верховые передачи, то должно пригодиться его умение действовать на "втором этаже".
Не исключено, что не обойдется без пертурбаций на флангах полузащиты, потому что нашим вингерам с канадцами не хватало агрессивности.
Но главное – не подстраиваться под соперника, который делает ставку на длинные передачи, пытается упростить игру. Важно взять мяч под свой контроль, дорожить им и с помощью разрезных пасов усложнять жизнь визави. Надо быть готовым к тому, что новозеландцы умеют терпеть и поэтому в каждом эпизоде следует бороться до конца.
Надеемся, что из провального выступления с канадцами были сделаны правильные выводы и сегодня наши ребята сумеют реабилитироваться", - сказал Паляница.
Напомним, что матч Украина – Новая Зеландия начнется сегодня в 23:59, а UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
Популярное сейчас
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле