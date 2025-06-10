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Экс-форвард сборной Украины: Надеемся, что из провального матча с канадцами были сделаны правильные выводы

Национальная сборная Украины
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Александр Паляница - о сегодняшнем матче против Новой Зеландии

Экс-форвард сборной Украины: Надеемся, что из провального матча с канадцами были сделаны правильные выводы

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от товарищеского матча "сине-желтых" против Новой Зеландии.

"Я не думаю, что в стартовом составе украинской сборной будут значительные изменения по сравнению с предыдущим поединком с хозяевами. Возможно появление в центре обороны гренадера Максима Таловерова. Поскольку новозеландцы часто используют верховые передачи, то должно пригодиться его умение действовать на "втором этаже".

Не исключено, что не обойдется без пертурбаций на флангах полузащиты, потому что нашим вингерам с канадцами не хватало агрессивности.

Но главное – не подстраиваться под соперника, который делает ставку на длинные передачи, пытается упростить игру. Важно взять мяч под свой контроль, дорожить им и с помощью разрезных пасов усложнять жизнь визави. Надо быть готовым к тому, что новозеландцы умеют терпеть и поэтому в каждом эпизоде следует бороться до конца.

Надеемся, что из провального выступления с канадцами были сделаны правильные выводы и сегодня наши ребята сумеют реабилитироваться", - сказал Паляница.

Напомним, что матч Украина – Новая Зеландия начнется сегодня в 23:59, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Украина Новая Зеландия Александр Паляница
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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