Воробей: Может быть, нам вообще не нужно было ехать на этот турнир в Канаде?

Экс-форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Воробей в прокомментировал победу Канады над желто-синими со счетом 4:2 в рамках турнира Canadian Shield–2025.

– Андрей, когда эмоции уже улеглись, какие у вас впечатления от матча Канада – Украина (4:2)? Понравилась игра?

– Как она может понравиться, если такой результат? Мне кажется, может быть, не нужно было вообще этого турнира. Потому что было видно, что ребята уставшие и они хотят отдохнуть. Такой дальний перелет, конечно, повлиял на них. Видно, что не с теми эмоциями и не с тем желанием играют. Видно было, что уставшие и так далее. Но, с другой стороны, нужно сказать, что это сборная. И приезжать играть в полсилы не позволено, мне кажется, никому. Как бы там уставший не был, но это сборная. Вы должны выкладываться максимально.

Даже те же канадцы на фоне наших игроков выходили играть с каким-то желанием, с каким-то характером, с какой-то борьбой, с какими-то эмоциями. Но они играли. А у нас, такое ощущение, что вышли потренироваться. Такое впечатление сложилось. Еще раз скажу! Это сборная и здесь надо выходить играть немножко с другим настроением. И даже, если нет сил, нужно все равно выкладываться полностью и показывать такой футбол, который нужно показывать. Потому что вы представляете свою страну! Это мое мнение. Понятно, что дальний перелет. Но тогда это вопрос к тренерскому штабу. Надо брать тех футболистов, которые не устали, которые горят желанием играть за сборную.

– Того же Филиппова и других, кто хорошо проявил себя в сезоне?

– Не важно. Игроков хватает. Просто надо брать тех, кто не наелся футбола, кто хочет играть, а не думает о том, как бы сейчас поехать на пляжике поваляться.