Попытка №2. Ребров назвал стартовый состав на матч с Новой Зеландией

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины на товарищеском турнире в Канаде проведет свой матч с Новой Зеландией.

Поединок начнется в 00:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Запасные: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко

Новая Зеландия: Крокомб, Биндон, Боксалл, Белл, Гарбетт, Стаменич, Синх, Джаст, Какаче, Сурман, Уэйн

Запасные: Барбароуз, Эллиот, Олд, Паульсен, Пьянкер, Баффер, Смит, Туилома, Занев, де Врис, Вуд

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.