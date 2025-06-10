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Попытка №2. Ребров назвал стартовый состав на матч с Новой Зеландией
Стартовые составы команд
Фото: Олександрія
Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины на товарищеском турнире в Канаде проведет свой матч с Новой Зеландией.
Поединок начнется в 00:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украина: Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк
Запасные: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко
Новая Зеландия: Крокомб, Биндон, Боксалл, Белл, Гарбетт, Стаменич, Синх, Джаст, Какаче, Сурман, Уэйн
Запасные: Барбароуз, Эллиот, Олд, Паульсен, Пьянкер, Баффер, Смит, Туилома, Занев, де Врис, Вуд
Напомним, что UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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