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Какие клубы представляют футболисты из заявки сборной Украины на молодежное Евро-2025? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Какие клубы представляют футболисты из заявки сборной Украины на молодежное Евро-2025? Квиз от UA-Футбол

Фото: пресслужба УАФ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11 июня в Словакии стартует молодежный чемпионат Европы-2025. Сборная Украины начинает свой путь на континентальном первенстве 12 июня матчем против Дании.

Напомним, кроме скандинавов в нашу группу попали Финляндия и Нидерланды.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с заявкой нашей команды на этот молодежный Евро.

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Поочередно будут идти все 23 футболиста, поехавшие на соревнования в Словакию, а вам нужно выбрать, какой клуб тот или иной игрок сейчас представляет. Заявка и команды игроков взяты с официального сайта Украинской ассоциации футбола.

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