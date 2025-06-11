Вспомните стартовый состав сборной Украины в матче против Швеции на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

13 лет назад, 11 июня 2012 года, сборная Украины одержала волевую победу над Швецией 2:1 на домашнем чемпионате Европы. Это была дебютная победа нашей команды в истории Евро.

Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовый состав украинцев в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных.

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В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.