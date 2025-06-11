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Вспомните стартовый состав сборной Украины в матче против Швеции на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
фото из свободных источников
13 лет назад, 11 июня 2012 года,
Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовый состав украинцев в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных.
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В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.
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