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Вспомните стартовый состав сборной Украины в матче против Швеции на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины в матче против Швеции на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

13 лет назад, 11 июня 2012 года, сборная Украины одержала волевую победу над Швецией 2:1 на домашнем чемпионате Европы. Это была дебютная победа нашей команды в истории Евро.

Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовый состав украинцев в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных.

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В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.

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