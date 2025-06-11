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Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева
Это второй месседж Украины
Фото - УАФ
Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева.
Рядом с флагом Украины футболисты держали плакат с последствиями ночной российской атаки по столице Украины. Кадр попал в трансляцию.
Напомним, что Россия запустила по Украине 322 средства воздушного нападения. Основное направление удара пришлось на Киев.
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К слову, первый месседж Украины был посвящен экс-футболисту "Волыни" и сборной Украины Роману Максимюку, который пропал без вести.
Украина играет последний матч на Canadien Shield. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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