  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева

Национальная сборная Украины
Обновлено

Это второй месседж Украины

Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева

Фото - УАФ

Новина українською

Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева.

Рядом с флагом Украины футболисты держали плакат с последствиями ночной российской атаки по столице Украины. Кадр попал в трансляцию.

Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева - изображение 1

Месседж миру. Сборная Украины перед матчем с Новой Зеландией показала фото Киева - изображение 2

Напомним, что Россия запустила по Украине 322 средства воздушного нападения. Основное направление удара пришлось на Киев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, первый месседж Украины был посвящен экс-футболисту "Волыни" и сборной Украины Роману Максимюку, который пропал без вести.

Украина играет последний матч на Canadien Shield. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
ТМ. Украина – Новая Зеландия 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Новая Зеландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
yellow-arrow
Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield
Украина Новая Зеландия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости