Canadian Shield. Новая Зеландия - Украина 1:2. Резерв выглядел лучше основы

Первое, что бросилось в глаза по трансляции из солнечного Торонто, кроме той же синей формы нашей сборной, так это количество (очевидно, значительно меньшее по сравнению с первым матчем этого товарищеского турнира) болельщиков на трибунах "БМО Филд". Еще бы! Вряд ли украинская диаспора осталась довольна "феерией" от наших сборников против хозяев Canadian Shield. Ну но это так, как говорится.

На этот раз Сергей Ребров уже не стал делать ставку на сильнейших в своем ростере, а сдержал слово и провел тотальную ротацию, доверившись резервистам. В частности, из стартовой "одиннадцатки", которая выходила против канадцев Джесси Марша, против островитян свои места сохранили только Забарный и Тымчик. На всех остальных позициях мы с первых минут увидели новые имена.

Против Новой Зеландии, чисто визуально, нам с первых секунд было легче, чем против тех же "кленовых листьев". Но здесь как раз без сюрпризов. Потому что было бы максимально странно, если бы произошло наоборот... Здесь уже мы больше контролировали мяч. Хотя и при этом украинцы в атаке действовали широко через фланги. Но креатива точно было больше. Как минимум, мы уже не сбивались на хаотичные верховые подачи и хотя бы пытались опускать мяч вниз. А самое главное - в глазах наших футболистов прослеживалось гораздо больше желания!

Справедливости ради, "сине-желтые" вышли с ощутимо лучшим настроем. Здесь тебе и подстраховки, и высокий прессинг, и ротация флангов, и в целом нацеленность на ворота.

Если же говорить о конкретике от наших у ворот Крокомба, то первый по-настоящему опасный момент создала экс-пара хавбеков уже ныне несуществующего СК "Днепр-1" Пихаленок-Гуцуляк. Первый подал, второй головой замыкал в противоход. Однако команду Даррена Бейзли в монструозном прыжке спас страж ворот островитян.

Еще более острый момент был у Кабаева, однако вингер действующего чемпиона Украины практически с линии вратарской запустил мяч на дальнюю трибуну. В буквальном смысле. Неплохо еще пристреливались Тымчик и Назарина - оба удара пришлись прямо в вышеупомянутого Крокомба. Моментов у нас хватало, однако снова давала о себе знать "старая добрая" проблема для всех украинских команд разного калибра. Да-да. Та самая зловещая реализация. Украинцам явно не хватало решимости в завершающей стадии.

При этом новозеландцам ничего не удавалось предложить подопечным Сергея Реброва впереди. Под занавес первого тайма "белые" полностью сели в низкий блок на своей половине поля, ну а мы перешли всем составом за центральную линию.

В начале второй половины встречи мы снова выглядели лучше. Украинцы продолжали нагнетать, но кожаный все никак не хотел лезть в сетку ворот "All Whites". Тем не менее, размочить счет на 53-й минуте "сине-желтым" все же удалось. Это взятие ворот организовал дуэт из лагеря житомирского "Полесья". Михайличенко с левого фланга продолжил в центр, а Гуцуляк с позиции чистого форварда мастерски разобрался в штрафной зоне и из-под защитника прошил ближний угол.

Ну наконец-то! Прорвало! Могли бы мы сказать... Не прошло и пяти минут, как номинальные хозяева матча установили паритет на табло. И хуже всего в этом всем даже не сам пропущенный мяч, а то, что он снова пришел именно из стандартного положения... Это уже даже не смешно. Снова подача, скидка - вынимай. При всем уважении, однако хотя бы против Новой Зеландии можно же удержать линию и персонально разобрать своих визави на угловых.

И тут же наши снова растерялись. Кстати, тренерский штаб Реброва не стал изменять своим традициям и провел первые замены в последней трети противостояния. Причем сразу тройную. Среди них был и защитник "Александрии" Мартынюк. Это дебютный выход для защитника вице-чемпиона УПЛ в футболке национальной сборной.

Более того, Александр вскоре после выхода оформил первое результативное действие за главную сборную, отдав голевую передачу на своего тезку - Зинченко. Примечательно, что универсал лондонского "Арсенала" отличился голом первым же касанием после появления на поле. Опыт есть опыт, как ни крути. Красиво было разыграно, ничего не скажешь.

В концовке мяч уже больше находился под контролем футболистов Бейзли. Но в итоге, так и закончили. Несмотря на товарищеский статус матча, в концовке чуть не побились, хех.

Побеждаем островитян - 2:1. Есть позитив, и это хорошо. Эта игра от наших сборников однозначно оставила лучшее послевкусие. Однако, в то же время, можно ли этот результат воспринимать как реабилитацию за безидейность против канадцев. Сомневаемся. Несмотря на товарищеский характер этого Canadian Shield, к главной команде опять же значительно больше вопросов, чем ответов.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Второй матч

Среда, 11 июня

Товарищеский турнир Canadian Shield

Канада, Торонто. "БМО Филд"

Новая Зеландия - Украина 1:2

Голы: Стаменич 59 - Гуцуляк 54, Зинченко 75

Новая Зеландия: Крокомб - Боксолл, Сурман, Биндон (Де Врис 81), Какаче - Стаменич (Эллиот 81), Белл - Джаст (Вуд 81), Гарбетт (Олд 66), Вейн (Барбарусес 66) - Сингх (Руфер 73).

Запасные: Эллиот, Барбарусес, Олд, Паульсен, Пейнакер, Руфер, Смит, Тулома, Цанев, Де Врис, Вуд.

Главный тренер: Даррен Бейзли.

Украина: Лунин - Тымчик, Чеберко (Таловеров 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк 66) - Пихаленок (Шапаренко 83), Михайленко (Зинченко 73), Назарина - Зубков (Цыганков 73), Гуцуляк, Кабаев (Яремчук 66).

Запасные: Трубин, Ризник, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Белл 65, Цыганков 83, Тымчик 89, Яремчук 90+5.