Пушка Гуцуляка и пропущенный со стандарта. Украина и Новая Зеландия обменялись голами

Украина открывает счет в матче против Новой Зеландии.

Забарный выполнил классную диагональ на левый фланг, Кабаев перевел в центр, где Гуцуляк развернулся и мощно дал под ближнюю штангу - 0:1 счет становится на 53-й минуте товарищеского поединка.

Отметим, что это второй гол нападающего в сборной.

Видео гола:

Гуцуляк відкрив рахунок збірної України.



Відео: Megogo pic.twitter.com/PcL79N3QRi — Football Fan (@petrzel91535) June 10, 2025

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Но преимущество Украины было недолгим. Новая Зеландия получила право на угловой.

На 59-й минуте встречи последовал высоченный навес с углового: Бен Уэйн сбросил мяч головой на линию вратарской, где одинокий Стаменич без сопротивления точно кивнул в направлении ворот Лунина.

Видео гола:

І одразу збірна пропустила



Відео: One pic.twitter.com/XeH4QMXdaF — Football Fan (@petrzel91535) June 10, 2025

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