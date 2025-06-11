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Пушка Гуцуляка и пропущенный со стандарта. Украина и Новая Зеландия обменялись голами

Национальная сборная Украины
Обновлено

Второй гол нападающего Полесья и девятый пропущенный после стандарта

Пушка Гуцуляка и пропущенный со стандарта. Украина и Новая Зеландия обменялись голами

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украина открывает счет в матче против Новой Зеландии.

Забарный выполнил классную диагональ на левый фланг, Кабаев перевел в центр, где Гуцуляк развернулся и мощно дал под ближнюю штангу - 0:1 счет становится на 53-й минуте товарищеского поединка.

Отметим, что это второй гол нападающего в сборной.

Видео гола:

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Но преимущество Украины было недолгим. Новая Зеландия получила право на угловой.

На 59-й минуте встречи последовал высоченный навес с углового: Бен Уэйн сбросил мяч головой на линию вратарской, где одинокий Стаменич без сопротивления точно кивнул в направлении ворот Лунина.

Видео гола:

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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