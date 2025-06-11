Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушка Гуцуляка и пропущенный со стандарта. Украина и Новая Зеландия обменялись голами
Второй гол нападающего Полесья и девятый пропущенный после стандарта
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украина открывает счет в матче против Новой Зеландии.
Забарный выполнил классную диагональ на левый фланг, Кабаев перевел в центр, где Гуцуляк развернулся и мощно дал под ближнюю штангу - 0:1 счет становится на 53-й минуте товарищеского поединка.
Отметим, что это второй гол нападающего в сборной.
Видео гола:
Гуцуляк відкрив рахунок збірної України.— Football Fan (@petrzel91535) June 10, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/PcL79N3QRi
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Но преимущество Украины было недолгим. Новая Зеландия получила право на угловой.
На 59-й минуте встречи последовал высоченный навес с углового: Бен Уэйн сбросил мяч головой на линию вратарской, где одинокий Стаменич без сопротивления точно кивнул в направлении ворот Лунина.
Видео гола:
І одразу збірна пропустила— Football Fan (@petrzel91535) June 10, 2025
Відео: One pic.twitter.com/XeH4QMXdaF
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Левый Берег определился с новым тренером и заявит команду во Вторую лигу
- Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ