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На 66-й минуте. Полузащитник Александрии дебютировал в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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С почином!

На 66-й минуте. Полузащитник Александрии дебютировал в сборной Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Александрии" дебютировал в сборной Украины.

На 66-й минуте Александр Мартынюк заменил Богдана Михайличенко и дебютировал за сборную Украины.

На 75-й минуте Мартынюк отметился дебютным ассистом. В июне 2024 года защитник дебютировал в молодёжной сборной Украины, в которой сыграл 6 матчей и забил гол.

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В сезоне 2024/25 Мартынюк отыграл 30 матчей за клуб из Кировоградской области. На его счету две голевые передачи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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