Национальная сборная Украины
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На 66-й минуте. Полузащитник Александрии дебютировал в сборной Украины
С почином!
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Александрии" дебютировал в сборной Украины.
На 66-й минуте Александр Мартынюк заменил Богдана Михайличенко и дебютировал за сборную Украины.
На 75-й минуте Мартынюк отметился дебютным ассистом. В июне 2024 года защитник дебютировал в молодёжной сборной Украины, в которой сыграл 6 матчей и забил гол.
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В сезоне 2024/25 Мартынюк отыграл 30 матчей за клуб из Кировоградской области. На его счету две голевые передачи.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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