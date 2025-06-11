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Джокер и ассист дебютанта. Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией.
Футболист "Александрии" провел очень активный отрезок после выхода на замену. Как итог - ассист на еще одного игрока, которого Ребров выпустил на поле со скамейки запасных.
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Александр Зинченко красиво в касание замкнул прострел с фланга.
Для Александра Мартынюка – дебютный ассист.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 02:02
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