Джокер и ассист дебютанта. Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией

Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией.

Футболист "Александрии" провел очень активный отрезок после выхода на замену. Как итог - ассист на еще одного игрока, которого Ребров выпустил на поле со скамейки запасных.

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Александр Зинченко красиво в касание замкнул прострел с фланга.

Для Александра Мартынюка – дебютный ассист.