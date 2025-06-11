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Джокер и ассист дебютанта. Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией

Национальная сборная Украины
Обновлено

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Джокер и ассист дебютанта. Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина выходит вперед в матче с Новой Зеландией.

Футболист "Александрии" провел очень активный отрезок после выхода на замену. Как итог - ассист на еще одного игрока, которого Ребров выпустил на поле со скамейки запасных.

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Александр Зинченко красиво в касание замкнул прострел с фланга.

Для Александра Мартынюка – дебютный ассист.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 02:02
Саму НЗ обыграли с разгромным счетом 2-1. Молодцы чо. Сирожа тоже молодец. Все молодцы. Сарказм офф.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 02:02
Саму НЗ обыграли с разгромным счетом 2-1. Молодцы чо. Сирожа тоже молодец. Все молодцы. Сарказм офф.
Ответить
0
0

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