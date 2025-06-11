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Определился Лев Матча сборной Украины против Новой Зеландии

Национальная сборная Украины

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Определился Лев Матча сборной Украины против Новой Зеландии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина сыграла матч против сборной Новой Зеландии (2:1).

Левом Матча болельщики выбрали защитника Илью Забарного. За него отдали свой голос 35% проголосовавших.

Примечательно, что Забарный становится лучшим во втором матче сборной Украины подряд.

Определился Лев Матча сборной Украины против Новой Зеландии - изображение 1

На втором месте оказался нападающий Алексей Гуцуляк с 13% голосов. Замыкает ТОП-3 голкипер Андрей Лунин с 12% поддержки.

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Украина обыграла Новую Зеландию со счётом 2:1. Голами за национальную команду отметились Алексей Гуцуляк на 54-й минуте и Александр Зинченко на 75-й минуте.

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Украина Новая Зеландия Илья Забарный
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Источник:
Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
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