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Определился Лев Матча сборной Украины против Новой Зеландии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украина сыграла матч против сборной Новой Зеландии (2:1).
Левом Матча болельщики выбрали защитника Илью Забарного. За него отдали свой голос 35% проголосовавших.
Примечательно, что Забарный становится лучшим во втором матче сборной Украины подряд.
На втором месте оказался нападающий Алексей Гуцуляк с 13% голосов. Замыкает ТОП-3 голкипер Андрей Лунин с 12% поддержки.
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Украина обыграла Новую Зеландию со счётом 2:1. Голами за национальную команду отметились Алексей Гуцуляк на 54-й минуте и Александр Зинченко на 75-й минуте.
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