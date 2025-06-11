"Победили более сильные и высокорейтинговые". Новая Зеландия – Украина. Обзор послематчевой новозеландской прессы

Команда Сергея Реброва завершает свои выступления в товарищеском турнире победой и, по крайней мере, частично реабилитируется перед болельщиками, которые были чрезвычайно недовольны после безвольного поражения в игре с хозяином турнира, Канадой. Соперник на этот раз был проще, но и состав, который выбрал наставник национальной сборной, также был крайне экспериментальным.

Конечно, турнир носит товарищеский характер, но после Канады все украинские болельщики хотели видеть победу и ничего кроме победы. Результат достигнут, сама игра была на достойном уровне, но мы здесь собрались не для того, чтобы читать какие-то краткие выводы от украинского болельщика, мы хотим посмотреть на эту игру глазами новозеландских журналистов. Что именно они писали о матче и на чем акцентировали наибольшее внимание? Обо всем этом далее в материале!

"Совершенно Белые завершают Canadian Shield поражением против Украины", — это заголовок новозеландского издания RNZ. Читая сам материал, сразу бросается в глаза отсутствие больших ожиданий у автора отчета об игре. Он понимает, на каком уровне находится его родная сборная и почти не критикует выступление футболистов.

"25-я команда в рейтинге ФИФА (именно так автор называет сборную Украины, прим. ред.) полностью доминировала уже в первом тайме и должна была выходить вперед, если бы не несколько великолепных сейвов от голкипера Всебелых Макса Кокомба", — говорится в статье. К слову, "Совершенно Белые", или в оригинале All Whites — это официальное прозвище новозеландской команды.

"В первом тайме мы видели опасные моменты только в исполнении украинцев. Новая Зеландия смогла показать себя и вернуться в игру только во второй половине, правда, счет все равно открыла Украина, когда удар Алексея Гуцуляка прошил Крокомба. На это мы ответили буквально через 5 минут, когда Марко Стаменич отличился голом головой после углового", — пишет автор.

Однако большого эмоционального подъема и соответствующей реакции после гола Новой Зеландии здесь не было: "Угловой стал скорее случайным утешением, ведь на 74-й минуте Александр Зинченко снова вывел Украину вперед, когда остался вообще без опеки в штрафной площади". В конце также было упомянуто, каких именно игроков вызвала Украина и где они играют на клубном уровне. И все, никакой критики в сторону собственной команды, просто сухие факты.

А вот издание Stuff вышло с заголовком: "Полностью Белые проигрывают Украине, несмотря на гол Марко Стаменича". Здесь сразу назвали главную причину поражения любимой команды: "Два гола прилетели из проблемной зоны на правом фланге обороны, что и стало главной причиной поражения Новой Зеландии, которая завершила июньские выступления поражением от Украины 1:2".

Как уточняется, в качестве правого защитника выступал Тайлер Биндон и, оказывается, что это уже четвертый футболист за последние 5 матчей, который выходит на позиции правого защитника и не оправдывает ожиданий. Биндон вообще центральный защитник: "И хотя ни один из двух пропущенных голов — ни от Гуцуляка, ни от Зинченко — не был забит по его прямой вине или грубой ошибке, он заметно устал перед тем, как его заменили на 80-й минуте", — говорится в материале.

Игру своей сборной против Украины, которая находится намного выше в рейтинге (именно на этом главный акцент статьи), здесь оценивают как обнадеживающую, однако снова не хватало качества на финальной трети поля.

"Гол Гуцуляка в начале второго тайма завершил 255-минутную серию Новой Зеландии без пропущенных голов против команд, не находящихся в Океании, и в целом 487-минутную серию без пропущенных голов", — вот такую статистику здесь упоминают. Далее просто описание голов и без конкретики, поэтому переходим к следующему изданию.

"Белые показали сильное выступление против высокорейтинговой Украины", — это уже заголовок издания Friends of Football. И это очередное издание, которое любит делать ссылки на то, на каком месте в рейтинге ФИФА находится Украина. С этого они и начали отчет об игре.

"Несмотря на поражение, Новая Зеландия постоянно была в игре против Украины, которая занимает 25-е место в текущем рейтинге ФИФА. Обе команды были достаточно осторожными в первом тайме, хотя стоит отметить, что Украина выглядела немного сильнее в первые 45 минут. Крокомбу пришлось выполнить несколько хороших сейвов, чтобы сохранить свои ворота сухими в первом тайме", — пишет автор отчета.

Также он упоминает и то, насколько легко дали забить гол Гуцуляку: "Несмотря на то, что рядом с Алексеем было 4 новозеландца, он смог развернуться, протянуть, сохранить контроль и точно пробить по воротам. Катастрофическая игра от обороны Совершенно Белых".

Очень краткие упоминания о голе самих новозеландцев и взятии ворот от Зинченко. А подытожили эту игру следующим образом: "Уже в компенсированное время был шанс сравнять счет после удара Какаче, но не получилось. И это был последний акт в матче, где Новая Зеландия могла гордиться бодрым перформансом против команды, которая находится на 59 ступеней выше в рейтинге ФИФА". Да, начали с рейтинга, завершили рейтингом.

Вот такие итоги сегодняшнего обзора новозеландской прессы. Зацикленность на рейтинге ФИФА, поиск позитива, никакой критики (разве что немного о правом фланге обороны) и вера в лучшее. Возможно, нам есть чему поучиться у новозеландцев? По крайней мере, они очень легко воспринимают поражения своей любимой команды, правда, у них и ожидания гораздо меньше.