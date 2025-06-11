Зинченко сделал еще один шаг к топ-5 бомбардиров в истории сине-желтых

В Торонто прошел второй поединок товарищеского соревнования в рамках канадского турне. Украина одолела Новую Зеландию. Александр Зинченко вышел на 74-й минуте и уже на 75-й отличился решающим мячом.

Защитник "Арсенала" забил 12-й гол в сборной и сравнялся по этому показателю с Сергеем Назаренко. Экс-футболист "Манчестер Сити" провел 73 поединка, в бывший лидер "Днепра" – 56.

Впереди в списке делят шестую позицию Виктор Цыганков и Олег Гусев (13 точных ударов). Топ-5 замыкает действующий наставник сборной Сергей Ребров (15). Отметим, что по количеству матчей в составе "сине-желтых" Зинченко занимает 12-е место.