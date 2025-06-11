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Зинченко сделал еще один шаг к топ-5 бомбардиров в истории сине-желтых
Принес победу над соперником
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
В Торонто прошел второй поединок товарищеского соревнования в рамках канадского турне. Украина одолела Новую Зеландию. Александр Зинченко вышел на 74-й минуте и уже на 75-й отличился решающим мячом.
Защитник "Арсенала" забил 12-й гол в сборной и сравнялся по этому показателю с Сергеем Назаренко. Экс-футболист "Манчестер Сити" провел 73 поединка, в бывший лидер "Днепра" – 56.
Впереди в списке делят шестую позицию Виктор Цыганков и Олег Гусев (13 точных ударов). Топ-5 замыкает действующий наставник сборной Сергей Ребров (15). Отметим, что по количеству матчей в составе "сине-желтых" Зинченко занимает 12-е место.
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