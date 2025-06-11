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Ребров вышел на пятое место по количеству побед среди тренеров национальной команды

Национальная сборная Украины
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Топ-4 уже близко

Ребров вышел на пятое место по количеству побед среди тренеров национальной команды

УАФ

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Победа в спарринге над Новой Зеландией стала для Сергея Реброва 13-й во главе "сине-желтых" в 27 матчах. Действующий наставник опередил Алексея Михайличенко и выходит на пятую позицию соответствующего рейтинга. Впереди Йожеф Сабо (16), Михаил Фоменко (24), Андрей Шевченко (25) и Олег Блохин (28).

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Под руководством Сергея Станиславовича сборная забила 42 гола. Это тоже 5-й показатель в истории. Чаще отмечались во времена тренерской работы Олега Блохина (92) и Андрея Шевченко (71).

Процент побед у действующего тренера – 48%. Если учитывать специалистов, отработавших с национальной сборной хотя бы 10 поединков, то это 4-й показатель. Лидирует в рейтинге Михаил Фоменко (65%), Алексей Михайличенко (57%) и Андрей Шевченко (49%).

Что касается количества игр во главе "сине-желтых", то Сергей Реброй также пятый после Йожефа Сабо (34), Михаила Фоменко (37), Андрея Шевченко (51) и Олега Блохина (64).

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Одна из главных проблем современной сборной – это оборона. "Сине-желтые" пропустили 35 мячей. Процентное отношение пропущенных к забитым голам – 83%. У Михаила Фоменко этот показатель был на уровне 33%, у Алексея Михайличенко – 51%, у Йожефа Сабо и Александра Петракова – 55% и 56%.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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