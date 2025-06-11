Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный стал 26-м капитаном сборной в товарищеских матчах
Теперь остается дождаться дебюта в этом статусе в официальной встрече
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе на спарринг против Новой Зеландии с капитанской повязкой. Ранее 25 игроков действовали в аналогичном статусе в контрольных поединках "сине-желтых".
В товарищеских матчах роль капитана чаще всего исполнял Андрей Шевченко (23), Андрей Ярмоленко (10) и Александр Головко (9). Добавим, что за последний год обычно эту функцию выполнял защитник "Шахтера" Николай Матвиенко (9 встреч).
Стоит отметить, что семь футболистов только однажды играли с капитанской повязкой в спаррингах, и это больше не повторялось. Среди этих игроков также действующий наставник сборной Сергей Ребров.
Популярное сейчас
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Канада – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании