Забарный стал 26-м капитаном сборной в ​​товарищеских матчах

Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе на спарринг против Новой Зеландии с капитанской повязкой. Ранее 25 игроков действовали в аналогичном статусе в контрольных поединках "сине-желтых".

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В товарищеских матчах роль капитана чаще всего исполнял Андрей Шевченко (23), Андрей Ярмоленко (10) и Александр Головко (9). Добавим, что за последний год обычно эту функцию выполнял защитник "Шахтера" Николай Матвиенко (9 встреч).

Стоит отметить, что семь футболистов только однажды играли с капитанской повязкой в ​​спаррингах, и это больше не повторялось. Среди этих игроков также действующий наставник сборной Сергей Ребров.