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Ребров: Сегодня было гораздо лучше. Но я не считаю, что в первом матче плохо сыграли на атаку
Завершили соревнование на положительной ноте
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча против Новой Зеландии (2:1) на турнире Canadian Shield в Торонто.
"Уверенность в защите – это было очень важно. Я сказал игрокам перед игрой – важно сыграть надежно в защите. Сегодня было намного лучше, чем в первом матче. Но я не считаю, что в первом матче мы плохо сыграли на атаку. Мы создавали моменты, но не реализовывали. Сегодня мы реализовали больше. 17 ударов было за игру. Я думаю, что это достаточно много, чтобы забить два и более мячей”.
"Поэтому еще раз: на этом сборе мы смотрели на новых игроков, которых вызвали. Я очень доволен игрой игроков, которые сегодня играли впервые. Мы их поздравили и надеемся, что такую же стабильную игру они будут показывать и дальше.
Как может любая товарищеская игра – она помогает (для подготовки к отбору на ЧМ – прим.). Когда национальная сборная не собирается больше трех месяцев – это очень тяжело, потому что требования в своих клубах совсем другие. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры”, – заявил тренер.
В сентябре "сине-желтые" будут играть с Азербайджаном и Францией в квалификации Мундиаля.
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