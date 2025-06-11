Национальная сборная Украины
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Забарный вошел в список самых молодых капитанов в истории сборной
Учитывались как официальные, так и товарищеские встречи
Дан Балашов - УАФ
Дебют защитника "Борнмута" в новой роли оказался удачным – "сине-желтые" победили Новую Зеландию (2:1). Такие молодые капитаны были в сборной еще в первой половине 1990-х.
- 27.04.1993 Сергей Дирявка – 22 года 9 дней;
- 18.05.1993 Сергей Беженар – 22,282;
- 10.06.2025 Илья Забарный – 22,283;
- 24.03.2021 Александр Зинченко – 24,99;
- 17.04.2002 Андрей Шевченко – 25,200.
Сергей Дирявка и Сергей Беженар выводили сборные на поле также в товарищеских поединках.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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