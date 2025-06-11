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Забарный вошел в список самых молодых капитанов в истории сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Учитывались как официальные, так и товарищеские встречи

Забарный вошел в список самых молодых капитанов в истории сборной

Дан Балашов - УАФ

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Дебют защитника "Борнмута" в новой роли оказался удачным – "сине-желтые" победили Новую Зеландию (2:1). Такие молодые капитаны были в сборной еще в первой половине 1990-х.

  • 27.04.1993 Сергей Дирявка – 22 года 9 дней;
  • 18.05.1993 Сергей Беженар – 22,282;
  • 10.06.2025 Илья Забарный – 22,283;
  • 24.03.2021 Александр Зинченко – 24,99;
  • 17.04.2002 Андрей Шевченко – 25,200.
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Сергей Дирявка и Сергей Беженар выводили сборные на поле также в товарищеских поединках.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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