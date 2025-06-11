Забарный вошел в список самых молодых капитанов в истории сборной

Дебют защитника "Борнмута" в новой роли оказался удачным – "сине-желтые" победили Новую Зеландию (2:1). Такие молодые капитаны были в сборной еще в первой половине 1990-х.

27.04.1993 Сергей Дирявка – 22 года 9 дней;

– 22 года 9 дней; 18.05.1993 Сергей Беженар – 22,282;

– 22,282; 10.06.2025 Илья Забарный – 22,283;

– 22,283; 24.03.2021 Александр Зинченко – 24,99;

– 24,99; 17.04.2002 Андрей Шевченко – 25,200.

Сергей Дирявка и Сергей Беженар выводили сборные на поле также в товарищеских поединках.