Ребров – о турнире в Канаде: Зачем туда поехали? У нас не было много команд, предлагавших играть

Сергей Ребров выступил на послематчевой конференции.

"Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было так много команд, которые нам предлагали играть. Их было трудно найти. И мы очень благодарны Канаде, что предложили этот турнир. И я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед матчами квалификации.

После игры с Канадой я не могу сказать, что я был недоволен игроками. Я был недоволен решающими ошибками, которые мы совершили. Я смотрю на статистику".