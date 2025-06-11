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Ребров – о турнире в Канаде: Зачем туда поехали? У нас не было много команд, предлагавших играть

Национальная сборная Украины
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Вариантов было мало

Ребров – о турнире в Канаде: Зачем туда поехали? У нас не было много команд, предлагавших играть

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сергей Ребров выступил на послематчевой конференции.

"Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было так много команд, которые нам предлагали играть. Их было трудно найти. И мы очень благодарны Канаде, что предложили этот турнир. И я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед матчами квалификации.

После игры с Канадой я не могу сказать, что я был недоволен игроками. Я был недоволен решающими ошибками, которые мы совершили. Я смотрю на статистику".

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"Большинство важных компонентов мы выиграли против Канады, но проиграли матч – пропустили четыре гола. Вот почему я был настолько расстроен. Но я думаю, что игроки пытались сделать все возможное. Просто решающие ошибки, которые мы совершили, – они изменили игру.

В игре с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. К сожалению, мы пропустили один гол, но, по-моему, мы сыграли сконцентрировано в защите, что важно, и мы создали много моментов, чтобы выиграть матч”, – считает тренер.

Сборная будет играть уже в сентябре.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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