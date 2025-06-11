Ребров - о Мудрике: Нам его не хватает, он - важная часть команды

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что отсутствие Михаила Мудрика ощутимо сказывается на команде. Также он поделился мнение о возможности повторения успеха ЧМ-2006.

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- Во-первых, насколько сборной Украине сложно играть без одной из лучших своих звезд - Мудрика. Во-вторых, возможно ли повторить успех 2006 года, когда Украина выступила на ЧМ в Германии, а вы были игроком?

- Во-первых, Мудрик действительно очень важный игрок, он важная часть нашей команды. Нам не хватает этого игрока, он действительно очень нам помогает. К сожалению, сейчас мы не можем его использовать, но мы надеемся, что он вернется в национальную сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его.

Относительно 2006 года, для меня это разное время, разные команды. Я не могу сравнивать и себя, ведь тогда я был игроком, а сейчас я тренер. Могу заверить, все ребята приезжают в сборную с большим желанием и выкладываются на полную. Даже сейчас, после завершения сезона, когда пришлось лететь через Атлантику, все понимают, насколько важны подобные матчи, важно играть за Украину. Важно также для украинской диаспоры, что национальная сборная Украины впервые приехала в Канаду, - сказал Ребров.