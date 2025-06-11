Ребров: Забарный - настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру защитника сине-желтых Ильи Забарного.

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- Илья Забарный провел максимальное количество минут в этом турнире. В первом матче забил мяч, а сегодня вышел на игру с капитанской повязкой. Как вы оцениваете его сезон и его развитие? Ходят слухи, что он может перейти в ПСЖ...

- Как я говорил о Мудрике, то же самое могу сказать о Забарном. Он настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи. Перед матчем с Новой Зеландией я спросил его: "Как ты себя чувствуешь?". Он ответил, что полностью готов и хочет играть.

Это профессионал и очень порядочный человек. Я очень часто с ним разговариваю - он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И сегодня, и против Канады он был одним из лучших, - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.