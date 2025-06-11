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Ребров: Забарный - настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи
Ребров отметил высокий уровень игры защитника
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру защитника сине-желтых Ильи Забарного.
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- Илья Забарный провел максимальное количество минут в этом турнире. В первом матче забил мяч, а сегодня вышел на игру с капитанской повязкой. Как вы оцениваете его сезон и его развитие? Ходят слухи, что он может перейти в ПСЖ...
- Как я говорил о Мудрике, то же самое могу сказать о Забарном. Он настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи. Перед матчем с Новой Зеландией я спросил его: "Как ты себя чувствуешь?". Он ответил, что полностью готов и хочет играть.
Это профессионал и очень порядочный человек. Я очень часто с ним разговариваю - он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И сегодня, и против Канады он был одним из лучших, - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.
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