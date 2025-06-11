Забарный отреагировал на первый матч в роли капитана сборной Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал награду "Лев матча" и свою роль капитана в матче против Новой Зеландии (2:1).

- Поздравляю с наградой "Лев матча".

- Спасибо!

- Илья, какие эмоции сейчас после этого поединка?

- Честно говоря, устал. Но мы победили - и это важно.

- Тебя второй раз подряд признают Львом матча. Как ты на это отреагировал?

- Очень приятно, когда ценят. Но у нас в команде все работают над тем, чтобы кто-то получил такую награду. Я считаю, что это заслуга всей команды.

- Этот матч для тебя исторический - ты впервые выводил команду как капитан. Что ты почувствовал, когда надевал повязку и сегодня руководил действиями команды?

- Это большая гордость. Это такая моя мечта, наверное - выводить национальную команду. И я рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать еще упорнее, чтобы помогать команде.

- Мы завершили этот июньский цикл победой. Какой итог можно сделать по этому сбору?

- Самый главный итог - это, конечно, выходить на матчи агрессивно. Мы видим, как команды играют против нас в товарищеских матчах - бьются за каждый мяч, за каждую борьбу. Это надо взять на урок. У нас впереди важная квалификация на чемпионат мира. Думаю мы сделали свои выводы и будем двигаться дальше.