Тренер Новой Зеландии после 1:2 с Украиной: Мы почувствовали необходимый уровень

Сборная Новой Зеландии минимально уступила сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield со счетом 1:2 и заняла третье место.

После матча главный тренер новозеландцев Даррен Бейзли выразил разочарование результатом, но гордость за игру своей команды и полученный ценный опыт в преддверии чемпионата мира.

"Эти игры замечательные для нас, потому что мы не участвовали в достаточном количестве матчей. Мы не играли достаточно таких поединков, чтобы наша команда и наши игроки действительно почувствовали этот уровень. В этих двух последних играх, я думаю, они это почувствовали. Они почувствовали тот уровень, который им необходим.

Они достаточно хорошо боролись в течение двух игр, и теперь мы можем двигаться дальше, зная, что есть вещи, которые нужно улучшить, но есть и те, которые мы сделали очень хорошо", - приводит слова наставника сайт Федерации футбола Новой Зеландии.