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Тренер Новой Зеландии после 1:2 с Украиной: Мы почувствовали необходимый уровень
Сборная Новой Зеландии заняла3-е место на турнире в Канаде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Новой Зеландии минимально уступила сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield со счетом 1:2 и заняла третье место.
После матча главный тренер новозеландцев Даррен Бейзли выразил разочарование результатом, но гордость за игру своей команды и полученный ценный опыт в преддверии чемпионата мира.
"Эти игры замечательные для нас, потому что мы не участвовали в достаточном количестве матчей. Мы не играли достаточно таких поединков, чтобы наша команда и наши игроки действительно почувствовали этот уровень. В этих двух последних играх, я думаю, они это почувствовали. Они почувствовали тот уровень, который им необходим.
Они достаточно хорошо боролись в течение двух игр, и теперь мы можем двигаться дальше, зная, что есть вещи, которые нужно улучшить, но есть и те, которые мы сделали очень хорошо", - приводит слова наставника сайт Федерации футбола Новой Зеландии.
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