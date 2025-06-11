Дулуб: Было бы оптимально, если бы сборная Украины сыграла еще третий контрольный матч

Известный в Украине тренер Олег Дулуб прокомментировал победу украинской сборной над Новой Зеландией (2:1) на товарищеском турнире в Канаде.

- Какова ваша оценка матча? Чтобы вы выделили в первую очередь?

– Оценка неоднозначна. Позитив в том, что выиграли. Но есть определенная недосказанность. На мой взгляд, было бы оптимально, если бы сборная сыграла номинально первыми номерами с Канадой, вторыми номерами – сейчас с Новой Зеландией, а затем еще третий контрольный матч. Чтобы объединить в составе первых номеров и вторых номеров, которые хорошо себя зарекомендовали бы.

– А насколько эффективным вам кажется именно такой подход к ротации в двухматчевом противостоянии? 9 замен, фактически разделение на два состава – а не попытки хотя бы наполовину объединить основных игроков и просматриваемых.

– Здесь два варианта. Первый – тот, что я озвучил с третьей контрольной игрой, которая подвела бы итоги. Возможно, даже против сильно соперника. Вторая опция – обычно на сборах делают так, что одной группе футболистов дают 60 минут, другой – 30. А на следующий матч – наоборот.

Нагрузка все равно не одинаковая. Поэтому для меня оптимальным является первый вариант. Но нужно учитывать многие факторы. Это же на уровне клубов гораздо проще договариваться, а на уровне сборных немного другая история.

– Кто из этих вторых номеров вчера вам больше всего понравился своей игрой? Кто бы заслужил место в старте на третий контрольный матч?

– Однозначно Гуцуляк. Тымчика и Забарного не рассматриваем, конечно, они и так основные. Еще Зубков понравился, тот же Пихаленок. Держа в голове, что есть первые номера, которые объективно сильнее по индивидуальному мастерству.

– На этом сборе не было первого номера на позиции левого защитника, потому что Виталий Миколенко пропускал матчи. Как вы оценили бы дебют Александра Мартынюка, который после выхода на замену сразу отдал голевой пас?

– Дебют очень положительный. Он был очень активен. Основная угроза во втором тайме вообще исходила из этого левого фланга – и Мартынюк, и Михайличенко отдали два ассиста. Однако понятно, что Миколенко классом повыше, поэтому он останется номером один.

– Сборная снова пропустила со стандарта. В чем вы видите главную причину этих проблем?

– Это, кажется, уже 9-й пропущенный гол за последнее время. Это прежде всего системные ошибки. Нужно находиться внутри, сколько времени уделяют этим стандартам. Если есть проблема, то нужно уделять больше времени. Когда во время этих товарищеских матчей идет большая нагрузка на игроков, эти стандарты можно делать в виде какой-то восстановительной работы.

На построении стандартов есть три варианта игры в обороне. Здесь ничего нового: либо персонально, либо зонально, либо комбинированная система. Выбор зависит от качеств имеющихся в распоряжении футболистов, - сказал Дулуб.