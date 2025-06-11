Это уже лучше, но это Новая Зеландия. Минимальная победа нашей сборной

После первого матча со сборной Канады национальная команда Украины оказалась, к сожалению, уже в таком привычном для себя положении, когда первый матч полностью провален и во втором нужно включать все свои умения и внутренние резервы, чтобы не почувствовать абсолютного стыда после его завершения. Кроме привычного "мы исправимся", болельщикам обещали другой состав, давая шанс ближайшему резерву, и другой рисунок игры.

Соперник, сборная Новой Зеландии, откровенно не "берёт звезд с неба" и в футболе является карликовой страной с небольшим количеством звёзд в своем составе. Сразу можно сказать о Крисе Вуде, главной звезды команды, одним из лучших нападающих АПЛ, представителе сенсационного в этом сезоне "Ноттингем Фореста".

Но хотя новозеландцы и не являются сильной сборной по мировым меркам, среди стран Океании они сильнейшие (особенно после перехода Австралии в Азиатскую футбольную конфедерацию). Команда сбалансирована и сыграна, в ней много представителей клубов низших английских лиг и местных новозеландских команд.

Конечно, основная черта игры коллектива Даррена Бейзли (бывшего английского футболиста) — это заброс вперед с последующим выигрыванием второго этажа и сбросом на крайних вингеров, которые, характерно, имеют более низкий рост и лучшую скорость, чтобы вбегать в свободные зоны. Забегая вперед, стоит сказать, что наши защитники смогли нейтрализовать эти качества, но на оправдание островитян тоже надо подчеркивать отсутствие высокого форварда (того самого Криса Вуда) и появление с первых минут его не слишком высокого дублёра Бена Уэйна.

В составе нашей национальной сборной после матча в субботу действительно произошло много изменений, и из предыдущего состава остались двое – Забарный и Тимчик. Все остальные вышли доказывать, чего они стоят.

С первых минут мы забрали мяч под свой контроль и пытались понемногу поджимать соперника, и в какой-то момент появилось чувство дежавю, потому что предыдущий матч мы тоже начали неплохо, создав несколько острых моментов на старте.

Полузащитники Михайленко, Назарина, Пихалёнок располагались не на одной линии, а больше играли в "треугольник", где Михайленко чаще других оказывался на позиции "шестого номера" и садился среди двух центральных защитников, помогая разыгрывать мяч. Назарину почти всегда в течение первого тайма можно было заметить слева, где опорнику явно нравилось находиться, ну а Александр Пихалёнок, как и в клубе, играл атакующего полузащитника. Именно с подачи Александра возник первый опасный момент у ворот Новой Зеландии, где Алексей Гуцуляк отлично пробивал головой, но голкипер вытащил мяч, очень неприятно для него опускавшийся вниз.

В общем, первый тайм был с преимуществом Украины по ударам, владению и моментам в целом, но Новая Зеландия — это команда, которая умеет бороться и защищаться, и то, что наши сборники чаще оказывались с мячом, не дает точной уверенности, что мы их зажали, а не они просто отдали нам его.

Кабаев, хоть и был активен, все же много ошибался, иногда был медленным и почти не лез в обыгрыш. На студии перед матчем эксперты разговаривали о том, что у Михаила Мудрика, вероятно, на матче сборной был карт-бланш от тренерского штаба обыгрывать и делать все, что он хочет, только чтобы продвигать игровой снаряд вперед. Если это правда, то похоже, что у Владислава таких настроек от тренерского штаба нет.

Ошибки тоже присутствовали, но к счастью для украинских зрителей их уже было не так много. Однако в первом тайме подопечные Сергея Реброва не смогли выйти вперед, оставив все самое сладкое на второй тайм.

На вторую часть игры команда вышла без изменений, но в этом случае их необходимость не столь важна. Наша сборная продолжила быстро возвращать мяч после потери на части поля соперника и, в принципе, доминировать. Забитый мяч Алексея Гуцуляка лишний раз подтвердил, что игрок, принадлежащий житомирскому "Полесью", этим летом будет интересовать зарубежные клубы, и предложения в расположение "волков" будут активно поступать.

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Команда держала игру под контролем, и в этом контексте cравнение счёта от новозеландцев выглядит несколько нелогично. Замены, которые произвёл Ребров, "пришлись ко двору", и все игроки (особенно Мартынюк) усилили игру команды. Кстати, левый защитник "Александрии" отдал ассист на победный гол Зинченко. Можно снова возвращаться к вопросу, почему его не выпустили в матче против Канады.

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Ребята удержали результат и победили в контрольном, но очень важном поединке. Теперь всех ждёт законный и заслуженный, но такой короткий отпуск. Эта победа не меняет мнение, что эта сборная до сих пор выглядит несобранной и некомандной, но победа явно улучшила настроение всей Украине. Что ж, дальше будет!