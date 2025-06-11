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Это уже лучше, но это Новая Зеландия. Минимальная победа нашей сборной

Национальная сборная Украины

Спасибо за важную победу, команда!

Это уже лучше, но это Новая Зеландия. Минимальная победа нашей сборной

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

После первого матча со сборной Канады национальная команда Украины оказалась, к сожалению, уже в таком привычном для себя положении, когда первый матч полностью провален и во втором нужно включать все свои умения и внутренние резервы, чтобы не почувствовать абсолютного стыда после его завершения. Кроме привычного "мы исправимся", болельщикам обещали другой состав, давая шанс ближайшему резерву, и другой рисунок игры.

Соперник, сборная Новой Зеландии, откровенно не "берёт звезд с неба" и в футболе является карликовой страной с небольшим количеством звёзд в своем составе. Сразу можно сказать о Крисе Вуде, главной звезды команды, одним из лучших нападающих АПЛ, представителе сенсационного в этом сезоне "Ноттингем Фореста".

Но хотя новозеландцы и не являются сильной сборной по мировым меркам, среди стран Океании они сильнейшие (особенно после перехода Австралии в Азиатскую футбольную конфедерацию). Команда сбалансирована и сыграна, в ней много представителей клубов низших английских лиг и местных новозеландских команд.

Конечно, основная черта игры коллектива Даррена Бейзли (бывшего английского футболиста) — это заброс вперед с последующим выигрыванием второго этажа и сбросом на крайних вингеров, которые, характерно, имеют более низкий рост и лучшую скорость, чтобы вбегать в свободные зоны. Забегая вперед, стоит сказать, что наши защитники смогли нейтрализовать эти качества, но на оправдание островитян тоже надо подчеркивать отсутствие высокого форварда (того самого Криса Вуда) и появление с первых минут его не слишком высокого дублёра Бена Уэйна.

Это уже лучше, но это Новая Зеландия. Минимальная победа нашей сборной - изображение 1

В составе нашей национальной сборной после матча в субботу действительно произошло много изменений, и из предыдущего состава остались двое – Забарный и Тимчик. Все остальные вышли доказывать, чего они стоят.

С первых минут мы забрали мяч под свой контроль и пытались понемногу поджимать соперника, и в какой-то момент появилось чувство дежавю, потому что предыдущий матч мы тоже начали неплохо, создав несколько острых моментов на старте.

Полузащитники Михайленко, Назарина, Пихалёнок располагались не на одной линии, а больше играли в "треугольник", где Михайленко чаще других оказывался на позиции "шестого номера" и садился среди двух центральных защитников, помогая разыгрывать мяч. Назарину почти всегда в течение первого тайма можно было заметить слева, где опорнику явно нравилось находиться, ну а Александр Пихалёнок, как и в клубе, играл атакующего полузащитника. Именно с подачи Александра возник первый опасный момент у ворот Новой Зеландии, где Алексей Гуцуляк отлично пробивал головой, но голкипер вытащил мяч, очень неприятно для него опускавшийся вниз.

В общем, первый тайм был с преимуществом Украины по ударам, владению и моментам в целом, но Новая Зеландия — это команда, которая умеет бороться и защищаться, и то, что наши сборники чаще оказывались с мячом, не дает точной уверенности, что мы их зажали, а не они просто отдали нам его.

Кабаев, хоть и был активен, все же много ошибался, иногда был медленным и почти не лез в обыгрыш. На студии перед матчем эксперты разговаривали о том, что у Михаила Мудрика, вероятно, на матче сборной был карт-бланш от тренерского штаба обыгрывать и делать все, что он хочет, только чтобы продвигать игровой снаряд вперед. Если это правда, то похоже, что у Владислава таких настроек от тренерского штаба нет.

Это уже лучше, но это Новая Зеландия. Минимальная победа нашей сборной - изображение 2

Ошибки тоже присутствовали, но к счастью для украинских зрителей их уже было не так много. Однако в первом тайме подопечные Сергея Реброва не смогли выйти вперед, оставив все самое сладкое на второй тайм.

На вторую часть игры команда вышла без изменений, но в этом случае их необходимость не столь важна. Наша сборная продолжила быстро возвращать мяч после потери на части поля соперника и, в принципе, доминировать. Забитый мяч Алексея Гуцуляка лишний раз подтвердил, что игрок, принадлежащий житомирскому "Полесью", этим летом будет интересовать зарубежные клубы, и предложения в расположение "волков" будут активно поступать.

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Команда держала игру под контролем, и в этом контексте cравнение счёта от новозеландцев выглядит несколько нелогично. Замены, которые произвёл Ребров, "пришлись ко двору", и все игроки (особенно Мартынюк) усилили игру команды. Кстати, левый защитник "Александрии" отдал ассист на победный гол Зинченко. Можно снова возвращаться к вопросу, почему его не выпустили в матче против Канады.

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Ребята удержали результат и победили в контрольном, но очень важном поединке. Теперь всех ждёт законный и заслуженный, но такой короткий отпуск. Эта победа не меняет мнение, что эта сборная до сих пор выглядит несобранной и некомандной, но победа явно улучшила настроение всей Украине. Что ж, дальше будет!

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