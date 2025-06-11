Зинченко: Приятно было увидеть много украинцев в Канаде

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на товарищеском турнире Canadian Shield.

"Очень приятно было увидеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы чувствовали во время игр и даже вне футбольного поля.

Слава Украине и Героям нашим Слава", - написал Зинченко на своей странице в Instagram.