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Зинченко: Приятно было увидеть много украинцев в Канаде
Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Защитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на товарищеском турнире Canadian Shield.
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"Очень приятно было увидеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы чувствовали во время игр и даже вне футбольного поля.
Слава Украине и Героям нашим Слава", - написал Зинченко на своей странице в Instagram.
Напомним, что сине-желтые уступили Канаде (2:4) и одержали победу над Новой Зеландией (2:1).
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