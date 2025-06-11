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Хацкевич: Забарный - Лев матчу с НЗ? Возможно, болельщики просто не знают других игроков сборной
Эксперт подвел итог матча сборных Украины и Новой Зеландии
Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подвел итог
– На игру против Новой Зеландии Украина вышла без дирижеров, то есть игроков, которые рассказывают и показывают партнерам куда бежать и как играть – без главных наших звезд.
Немного сумбурным, по-моему, было начало, но потом украинцы успокоились и завладели инициативой, были достаточно агрессивными в нападении, хорошо использовали фланги, немало били, прессинговали, когда это было нужно, а самое главное – был баланс между игрой в нападении и обороне.
По игре ли результат? Скажу так – главное, что он положительный. Важно было победить после фиаско с Канадой, что и сделали подопечные Реброва.
– Болельщики сборной Украины по итогам игры с Новой Зеландией лучшим игроком матча, "львом", признали Илью Забарного Разделяете мнение подавляющего большинства фанов?
– Сейчас фамилия Забарного на слуху и, возможно, болельщики просто не знают других (смеется). Лично мне больше понравился Гуцуляк.
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