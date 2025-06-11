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Сабо: Некоторые футболисты сборной Украины мяч принять не могут, скорости нет, видение поля – ноль

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт раскритиковал сборную Украины за турнир в Канаде

Сабо: Некоторые футболисты сборной Украины мяч принять не могут, скорости нет, видение поля – ноль

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги выступления сине-желтых на турнире Canadian Shield, где произошел проигрыш от Канады (2:4) и победа над Новой Зеландией (2:1).

– Йожеф Йожефович, как оцените выступление сборной Украины на турнире в Канаде?

– Я смотрел обе игры и ни одна из них не вызывала положительных эмоций. Они напомнили мне тренировочные спарринги перед началом чемпионата на сборах, когда в первом тайме играет один состав, а во втором – другой. Украина продемонстрировала в Канаде футбол очень низкого уровня.

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Мне вообще кажется, что наша команда уехала в Канаду просто отдохнуть после окончания сезона. В первом тайме канадцы во всем превосходили Украину, они делали все на скорости, а мы – стоя. В отборе тоже ноль!

– Что скажете об игре с Новой Зеландией, где Ребров провел девять замен по сравнению с матчем против Канады, и это дало результат?

– Наш состав трудно назвать основным, потому что многие игроки, как Ванат и Бражко, отправились в молодежную сборную. Что касается Новой Зеландии, это вообще слабая команда, я там ни одного игрока не знаю. Потому наша победа ни о чем не говорит. Эти матчи нам надо поскорее забыть, а то такое ощущение, что уровень сборной Украины такой же, как и в Новой Зеландии.

Некоторые наши футболисты даже мяч принять не могут, он отскакивает от них на несколько метров, скорости нет, видение поля – ноль. Вот мне нравится, как в АПЛ играют – принимают мяч с разворота и сразу переводят на другой фланг. У наших я такого не видел.

– Как думаете, Ребров не совершил ошибку, вызвав на этот турнир основных игроков, типа Забарного, Шапаренко и т.д., ведь он хорошо знает их качества. Может быть, нужно было дать шанс ребятам из УПЛ?

– Мне сложно сказать, потому что я не нахожусь в команде. Такое решение принял Ребров.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Андрей (Odessa)
11.06.2025 в 18:45
Дідусю, у твої 1960-ті можна було оглянути поле, підготуватися до прийняття, випити кави й перекурити, поки хтось біг, піднімав голову і врешті давав тобі пас.
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Комментарии 1
Андрей (Odessa)
11.06.2025 в 18:45
Дідусю, у твої 1960-ті можна було оглянути поле, підготуватися до прийняття, випити кави й перекурити, поки хтось біг, піднімав голову і врешті давав тобі пас.
Ответить
0
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