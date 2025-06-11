Национальная сборная Украины
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"Заканчиваем на позитиве", - Лунин высказался о победе над Новой Зеландией
Проиграли Канаде, но обыграли Новую Зеландию
фото из соцсетей
Голкипер
"Заканчиваем на позитиве, всех с победой. Спасибо за поддержку", – написал Андрей в соцсетях.
Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла 2-е место в турнирной таблице турнира, который считался подготовкой к отбору к ЧМ-2026.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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