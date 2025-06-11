"Заканчиваем на позитиве", - Лунин высказался о победе над Новой Зеландией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями относительно заключительного матча на турнире Canadian Shield против сборной Новой Зеландии (2:1), в котором кипер вышел в старте и отыграл весь поединок.

"Заканчиваем на позитиве, всех с победой. Спасибо за поддержку", – написал Андрей в соцсетях.

Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла 2-е место в турнирной таблице турнира, который считался подготовкой к отбору к ЧМ-2026.